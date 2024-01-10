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Украинские войска обстреляли Ясиноватский район
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район - РИА Новости, 10.01.2024
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район
Украинские войска в 21.40 по мск выпустили по территории Ясиноватского района четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T22:59
2024-01-10T22:59
2024-01-10T22:59
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Украинские войска в 21.40 по мск выпустили по территории Ясиноватского района четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.40 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. В 21.05 ВСУ открыли огонь по Горловке, выпустив по городу три снаряда калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
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украина, донецкая народная республика, архангельское, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Архангельское, Вооруженные силы Украины, СЦКК
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили четыре снаряда по Ясиноватскому району