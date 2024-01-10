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При обстреле Горловки погиб мирный житель
При обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 10.01.2024
При обстреле Горловки погиб мирный житель
Мирный житель скончался в результате ранений, полученных при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T21:04
2024-01-10T21:04
2024-01-10T21:04
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ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Мирный житель скончался в результате ранений, полученных при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. Мэр Горловки ранее сообщал о ранении мирного жителя в результате обстрела города украинскими войсками. "Раненый в результате украинской вооруженной агрессии мирный горловчанин скончался от полученных ранений. Светлая память", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о пяти обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших в том числе ракеты из РСЗО и кассетные снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК
При обстреле Горловки погиб мирный житель
Приходько: при обстреле Горловки погиб мирный житель