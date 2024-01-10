https://ria.ru/20240110/obstrel-1920542730.html

Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника

Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника - РИА Новости, 10.01.2024

Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника

Украинские войска снова сбросили боеприпасы с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T15:43

2024-01-10T15:43

2024-01-10T15:43

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Украинские войска снова сбросили боеприпасы с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.25 - город Донецк (Кировский район): сбросы взрывоопасных предметов с беспилотного летального аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. О последствиях не сообщается. Кроме того, украинские войска в 15.00 выпустили еще четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, это один из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк