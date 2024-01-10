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ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк

ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 10.01.2024

ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк

ВСУ ночью сбросили боеприпасы с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T12:07

2024-01-10T12:07

2024-01-10T12:08

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

происшествия

сцкк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 10 янв – РИА Новости. ВСУ ночью сбросили боеприпасы с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:30 – город Донецк (Кировский район): сбросы ВОП (взрывоопасного предмета – ред.) с БПЛА", - говорится в сообщении. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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кировский район, донецк, происшествия, сцкк, донецкая народная республика