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ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 10.01.2024
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
ВСУ ночью сбросили боеприпасы с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T12:07
2024-01-10T12:07
2024-01-10T12:08
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
происшествия
сцкк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 10 янв – РИА Новости. ВСУ ночью сбросили боеприпасы с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:30 – город Донецк (Кировский район): сбросы ВОП (взрывоопасного предмета – ред.) с БПЛА", - говорится в сообщении. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
кировский район
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кировский район, донецк, происшествия, сцкк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Происшествия, СЦКК, Донецкая Народная Республика
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
Представительство ДНР: ВСУ сбросили боеприпас с дрона на Кировский район Донецка