https://ria.ru/20240110/obstrel-1920480595.html
ВСУ выпустили более 50 снарядов по Белгородской области за сутки
ВСУ выпустили более 50 снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 10.01.2024
ВСУ выпустили более 50 снарядов по Белгородской области за сутки
Украинская армия за прошедшие сутки обстреляла шесть районов Белгородской области более 50 снарядами, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T12:03
2024-01-10T12:03
2024-01-10T12:03
специальная военная операция на украине
белгородская область
валуйки
вячеслав гладков
белгородский район
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892963474_0:0:2529:1424_1920x0_80_0_0_ba7a5576b90a54c4af7ea0fc909b133e.jpg
БЕЛГОРОД, 10 янв - РИА Новости. Украинская армия за прошедшие сутки обстреляла шесть районов Белгородской области более 50 снарядами, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В среду губернатор опубликовал в Telegram-канале сводку о нанесенных ударах по региону за 9 января. Шесть приграничных районов региона были обстреляны 54 снарядами, включая 7 осколочных боеприпасов с дронов. Кроме того, были атаки с помощью двух беспилотников и дрона-камикадзе. Больше всего снарядов прилетело по хутору Старый Волоконовского района, зафиксировано 25 ударов. "В Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 6 минометных снарядов и 19 гранатометных выстрелов…В Грайворонском городском округе в районе села Дорогощь сбит БПЛА самолетного типа. На окраине села Сподарюшино противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. По окраине села Козинка выпущен один минометный снаряд", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе в селах Красный Хутор и Устинка с дрона сброшено 7 осколочных боеприпасов. Также по Устинке выпущено 4 артиллерийских снаряда. По данным губернатора, выявлены новые повреждения после работы системы ПВО. В поселках Разумное, Северный и Тавровском сельском поселении пострадали 7 частных жилых домовладений, два гаража и 12 автомобилей. По словам главы области, в Валуйском горокруге над городом Валуйки системой ПВО сбит один снаряд из РСЗО. Хутор Ромашовка был атакован украинским БПЛА. "В Краснояружском районе на окраине поселка Прилесье зафиксировано 11 "прилетов". Обошлось без последствий. В Шебекинском городском округе по селу Белянка выпущено 3 минометных снаряда, по селу Терезовка – 2 минометных снаряда", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240109/pvo-1920402315.html
https://ria.ru/20240108/pvo-1920199953.html
белгородская область
валуйки
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892963474_161:0:2208:1535_1920x0_80_0_0_9ad7ada418900cb5e2647ec34851845b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, валуйки, вячеслав гладков, белгородский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Валуйки, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Происшествия
ВСУ выпустили более 50 снарядов по Белгородской области за сутки
Гладков: ВСУ выпустили 54 снаряда по Белгородской области за сутки
БЕЛГОРОД, 10 янв - РИА Новости.
Украинская армия за прошедшие сутки обстреляла шесть районов Белгородской области более 50 снарядами, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
В среду губернатор опубликовал в Telegram-канале сводку о нанесенных ударах по региону за 9 января. Шесть приграничных районов региона были обстреляны 54 снарядами, включая 7 осколочных боеприпасов с дронов. Кроме того, были атаки с помощью двух беспилотников и дрона-камикадзе. Больше всего снарядов прилетело по хутору Старый Волоконовского района, зафиксировано 25 ударов.
ПВО сбила РСЗО "Ураган" над Белгородской областью
"В Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 6 минометных снарядов и 19 гранатометных выстрелов…В Грайворонском городском округе в районе села Дорогощь сбит БПЛА самолетного типа. На окраине села Сподарюшино противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. По окраине села Козинка выпущен один минометный снаряд", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе
в селах Красный Хутор и Устинка с дрона сброшено 7 осколочных боеприпасов. Также по Устинке выпущено 4 артиллерийских снаряда. По данным губернатора, выявлены новые повреждения после работы системы ПВО. В поселках Разумное, Северный и Тавровском сельском поселении пострадали 7 частных жилых домовладений, два гаража и 12 автомобилей.
По словам главы области, в Валуйском горокруге над городом Валуйки
системой ПВО сбит один снаряд из РСЗО. Хутор Ромашовка был атакован украинским БПЛА.
"В Краснояружском районе на окраине поселка Прилесье зафиксировано 11 "прилетов". Обошлось без последствий. В Шебекинском городском округе по селу Белянка выпущено 3 минометных снаряда, по селу Терезовка – 2 минометных снаряда", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
ПВО сбила десять снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью