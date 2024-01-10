https://ria.ru/20240110/obrazovanie-1920536103.html

Мишустин призвал усилить конкурентоспособность российского образования

Мишустин призвал усилить конкурентоспособность российского образования - РИА Новости, 10.01.2024

Мишустин призвал усилить конкурентоспособность российского образования

Российская система образования должна стать более современной и конкурентоспособной в мире, нужны новые решения и подходы, заявил председатель правительства РФ... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T15:15

2024-01-10T15:15

2024-01-10T17:11

россия

михаил мишустин

общество

навигатор абитуриента

год педагога и наставника

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российская система образования должна стать более современной и конкурентоспособной в мире, нужны новые решения и подходы, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Премьер в среду провел стратегическую сессию по развитию вузов, обеспечивающих подготовку инженерных кадров и научных разработок для обеспечения технологического суверенитета РФ. Он отметил, что в условиях санкций отечественные предприятия особо нуждаются в разработчиках перспективных образцов техники, программистах и представителях других специальностей, необходимых для усиления промышленного потенциала страны."Чтобы решить эти задачи, российская система образования, конечно, должна стать более современной и конкурентоспособной на мировой арене. Поэтому нужно внимательно посмотреть на текущую ситуацию в данной сфере и выработать новые комплексные решения и подходы, в том числе для того, чтобы гибко реагировать на запросы текущего времени и текущей ситуации", — заявил Мишустин.

https://sn.ria.ru/20231019/obrazovanie-1903797772.html

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россия, михаил мишустин, общество, навигатор абитуриента