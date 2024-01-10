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Мишустин призвал усилить конкурентоспособность российского образования
Мишустин призвал усилить конкурентоспособность российского образования - РИА Новости, 10.01.2024
Мишустин призвал усилить конкурентоспособность российского образования
Российская система образования должна стать более современной и конкурентоспособной в мире, нужны новые решения и подходы, заявил председатель правительства РФ... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T15:15
2024-01-10T15:15
2024-01-10T17:11
россия
михаил мишустин
общество
навигатор абитуриента
год педагога и наставника
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российская система образования должна стать более современной и конкурентоспособной в мире, нужны новые решения и подходы, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Премьер в среду провел стратегическую сессию по развитию вузов, обеспечивающих подготовку инженерных кадров и научных разработок для обеспечения технологического суверенитета РФ. Он отметил, что в условиях санкций отечественные предприятия особо нуждаются в разработчиках перспективных образцов техники, программистах и представителях других специальностей, необходимых для усиления промышленного потенциала страны."Чтобы решить эти задачи, российская система образования, конечно, должна стать более современной и конкурентоспособной на мировой арене. Поэтому нужно внимательно посмотреть на текущую ситуацию в данной сфере и выработать новые комплексные решения и подходы, в том числе для того, чтобы гибко реагировать на запросы текущего времени и текущей ситуации", — заявил Мишустин.
https://sn.ria.ru/20231019/obrazovanie-1903797772.html
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россия, михаил мишустин, общество, навигатор абитуриента
Россия, Михаил Мишустин, Общество, Навигатор абитуриента, Год педагога и наставника
Мишустин призвал усилить конкурентоспособность российского образования
Мишустин призвал усилить конкурентоспособность современного образования в России
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российская система образования должна стать более современной и конкурентоспособной в мире, нужны новые решения и подходы, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Премьер в среду провел стратегическую сессию по развитию вузов, обеспечивающих подготовку инженерных кадров и научных разработок для обеспечения технологического суверенитета РФ. Он отметил, что в условиях санкций отечественные предприятия особо нуждаются в разработчиках перспективных образцов техники, программистах и представителях других специальностей, необходимых для усиления промышленного потенциала страны.
"Чтобы решить эти задачи, российская система образования, конечно, должна стать более современной и конкурентоспособной на мировой арене. Поэтому нужно внимательно посмотреть на текущую ситуацию в данной сфере и выработать новые комплексные решения и подходы, в том числе для того, чтобы гибко реагировать на запросы текущего времени и текущей ситуации", — заявил Мишустин.
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