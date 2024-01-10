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Компания в Москве увеличила выпуск лазерного оборудования в 2,5 раза - РИА Новости, 10.01.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
07:14 10.01.2024 (обновлено: 07:45 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/oborudovanie-1920406984.html
Компания в Москве увеличила выпуск лазерного оборудования в 2,5 раза
Компания в Москве увеличила выпуск лазерного оборудования в 2,5 раза - РИА Новости, 10.01.2024
Компания в Москве увеличила выпуск лазерного оборудования в 2,5 раза
Столичная компания по производству лазерного оборудования выпустила за прошлый год 42 станка, что в 2,5 раза больше, чем в 2022 году, заявил министр... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T07:14
2024-01-10T07:45
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Столичная компания по производству лазерного оборудования выпустила за прошлый год 42 станка, что в 2,5 раза больше, чем в 2022 году, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Компания “Лазеры и аппаратура” с 1998 года выпускает в Москве высокотехнологичное лазерное оборудование, необходимое для обработки, сварки, нарезки и плавки деталей во многих отраслях промышленности. Предприятие динамично развивается — расширяет производственные площади и парк оборудования, наращивает товарную линейку и увеличивает выпуск конкурентноспособной продукции", — отметил Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Он добавил, что на сегодняшний день производство предприятия локализовано почти на 90%.В пресс-службе ДИПП отметили, что на предприятии занимаются производством промышленных лазерных станков для микро- и пятикоординатной обработки, а также резки, сварки, наплавки, 3D-выращивания деталей из металлических порошков. В прошлом году еще 4 новые базовые модели были включены в товарную линейку. Свыше 800 выпускаемых машин задействованы на предприятиях в РФ, Белоруссии, а также в других странах.В свою очередь, исполнительный директор компании Анна Цыганцова заявила, что в текущем году на предприятии запланировали произвести не менее 60 лазерных станков. По ее словам, как минимум 25 из них должны быть пятикоординатными многоосевыми обрабатывающими центрами.Ранее Овчинский сообщал, что столичные производители вносят вклад в создание экологичной и комфортной городской среды. В столице, в частности, растет выпуск специальной газонной решетки, которой можно заменять традиционные мощеные парковки.
https://ria.ru/20240108/ekoparkovki-1919242713.html
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
Компания в Москве увеличила выпуск лазерного оборудования в 2,5 раза

Компания в Москве увеличила выпуск лазерного оборудования в 2,5 раза

© Пресс-служба ДИППКомпания в Москве увеличила выпуск лазерного оборудования в 2,5 раза
Компания в Москве увеличила выпуск лазерного оборудования в 2,5 раза
© Пресс-служба ДИПП
Компания в Москве увеличила выпуск лазерного оборудования в 2,5 раза
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Столичная компания по производству лазерного оборудования выпустила за прошлый год 42 станка, что в 2,5 раза больше, чем в 2022 году, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Компания “Лазеры и аппаратура” с 1998 года выпускает в Москве высокотехнологичное лазерное оборудование, необходимое для обработки, сварки, нарезки и плавки деталей во многих отраслях промышленности. Предприятие динамично развивается — расширяет производственные площади и парк оборудования, наращивает товарную линейку и увеличивает выпуск конкурентноспособной продукции", — отметил Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
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Он добавил, что на сегодняшний день производство предприятия локализовано почти на 90%.
В пресс-службе ДИПП отметили, что на предприятии занимаются производством промышленных лазерных станков для микро- и пятикоординатной обработки, а также резки, сварки, наплавки, 3D-выращивания деталей из металлических порошков. В прошлом году еще 4 новые базовые модели были включены в товарную линейку. Свыше 800 выпускаемых машин задействованы на предприятиях в РФ, Белоруссии, а также в других странах.
В свою очередь, исполнительный директор компании Анна Цыганцова заявила, что в текущем году на предприятии запланировали произвести не менее 60 лазерных станков. По ее словам, как минимум 25 из них должны быть пятикоординатными многоосевыми обрабатывающими центрами.
Ранее Овчинский сообщал, что столичные производители вносят вклад в создание экологичной и комфортной городской среды. В столице, в частности, растет выпуск специальной газонной решетки, которой можно заменять традиционные мощеные парковки.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав Овчинский
 
 
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