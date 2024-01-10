https://ria.ru/20240110/oblavy-1920578715.html

Украинские власти начали массовые облавы на мужчин в Запорожье

Украинские власти начали массовые облавы на мужчин в Запорожье - РИА Новости, 10.01.2024

Украинские власти начали массовые облавы на мужчин в Запорожье

В городе Запорожье, временно подконтрольном киевским властям, начались массовые облавы на мужчин для принудительной мобилизации, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T17:39

2024-01-10T17:39

2024-01-10T18:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв — РИА Новости. В городе Запорожье, временно подконтрольном киевским властям, начались массовые облавы на мужчин для принудительной мобилизации, сообщил РИА Новости глава областного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "В Запорожье начались массовые облавы на мужское население. Режим Зеленского в рамках принудительной мобилизации устраивает облавы прямо на улицах и в маршрутках, чтобы затем отправить людей на фронт на убой", — сказал он.По словам общественника, для организации облав в город прибыли военкомы и сопровождающие их боевики из Галиции — западных областей Украины. Накануне издание "Новости.Live" сообщило, что в Одессе сотрудники военкоматов начали останавливать трамваи и другой общественный транспорт для принудительной мобилизации местного населения.В конце декабря Владимир Зеленский заявил, что к нему обратились из Генштаба с просьбой мобилизовать дополнительно полмиллиона человек. Соответствующий законопроект оперативно внесли в Верховную раду. В нем, в частности, предусматривается отмена срочной службы, отсрочки для инвалидов третьей группы. Военнообязанных предполагается обязать в течение 60 суток со дня объявления мобилизации прибыть в военкомат независимо от получения повестки, а нижнюю планку возраста для мобилизации собираются снизить с 27 до 25 лет.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.За уклонение от военной службы во время мобилизации украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы до пяти лет.

https://ria.ru/20240110/polsha-1920465502.html

https://ria.ru/20240108/ukraina-1920174439.html

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