https://ria.ru/20240110/ndfl-1918963981.html

НДФЛ с 2024 года: больше вычеты, налог на релокантов, обязанности бизнеса

НДФЛ с 2024 года: больше вычеты, налог на релокантов, обязанности бизнеса - РИА Новости, 10.01.2024

НДФЛ с 2024 года: больше вычеты, налог на релокантов, обязанности бизнеса

С 2024 года действуют несколько изменений по НДФЛ: власти увеличили размер вычетов и упростили порядок их получения, расширили список необлагаемых выплат. А еще РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T10:00

2024-01-10T10:00

2024-01-10T10:00

экономика

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

ндфл

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общество

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С 2024 года действуют несколько изменений по НДФЛ: власти увеличили размер вычетов и упростили порядок их получения, расширили список необлагаемых выплат. А еще теперь с работников российских компаний, которые трудятся за границей и стали нерезидентами, в любом случае удерживают подоходный налог. О том, как эти новшества повлияют на граждан и бизнес, рассказывает эксперт Контур.Экстерна Татьяна Евдокимова.Социальные вычеты по НДФЛ увеличилиПредельная сумма налогового вычета на обучение каждого ребенка выросла с 50 тысяч до 110 тысяч рублей. Сумма вычета по расходам на обучение, медицинские услуги и покупку лекарств, спорт, взносы на пенсионное страхование для себя и близких родственников увеличилась с 120 тысяч до 150 тысяч рублей.Изменения действуют с 1 января 2024 года, так что новые лимиты можно применять только к расходам, которые совершены начиная с 2024 года. Вычеты за 2023 год рассчитываются по старым лимитам.Упрощается порядок получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ. Теперь гражданину не придется собирать подтверждающие документы от организаций, предоставивших услугу, если организации сами передадут в ФНС нужные сведения. Налоговая, обнаружив право на вычет у гражданина, будет предлагать ему оформить заявление на возврат средств в личном кабинете на портале "Госуслуги" с 2025 года.Если же оформлять вычеты у работодателя, это можно сделать уже в течение 2024 года. Тогда бухгалтеру нужно сверяться с новыми лимитами.Обоснование — Федеральный закон от 28.04.2023 № 159-ФЗ.НДФЛ нужно перечислять дважды в месяцЭта норма касается бизнеса, а не граждан. Удерживать НДФЛ дважды в месяц (не только при окончательном расчете за месяц, но и при выплате аванса) работодатели начали уже с января 2023 года. Теперь у них появляется обязанность перечислять удержанный налог дважды в месяц и предварительно подавать уведомление о рассчитанной сумме НДФЛ:Правила для периода с 23 по 31 декабря не меняются: срок для подачи уведомления и уплаты НДФЛ — последний рабочий день года.Обоснование — Федеральный закон от 27.11.2023 № 539-ФЗ.С зарплат релокантов нужно удерживать НДФЛЭто правило касается и бизнеса, и физлиц. Многие граждане РФ переместились за границу, продолжая работать на российские компании по трудовому или гражданско-правовому договору. Если гражданин находился в России менее 183 дней в течение 12 месяцев подряд, он терял статус резидента и подоходный налог уплачивал особым образом. Если в трудовом договоре местом выполнения работ названа другая страна, то нерезидент вовсе не платил НДФЛ (п. 1 ст. 207 НК РФ). Если в трудовом договоре местом выполнения работ названа Россия или нет уточнений на этот счет, то нерезидент платил НДФЛ по ставке 30% (п. 3 ст. 224 НК РФ).С 2024 года вступает в силу правило: с зарплат всех находящихся за границей сотрудников российских компаний (или российских подразделений иностранных компаний) работодатель удерживает и перечисляет в бюджет НДФЛ. Ставка для таких работников больше не зависит от резидентства и составляет 13% с доходов до 5 миллионов рублей в год и 15% — с доходов свыше 5 миллионов рублей в год. В 2024 году норма касается сотрудников на трудовых договорах (изменения внесены в ст. 208 и 224 НК РФ законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ). На подрядчиков по договорам ГПХ это правило распространится с 2025 года.Уточнены необлагаемые нормы компенсаций дистанционщикам и разъездным сотрудникамДистанционным сотрудникам полагаются компенсации за использование в работе личной техники и программ. С 2024 года эти компенсации не облагаются НДФЛ: либо в размере не более 35 рублей за каждый рабочий день, либо в сумме документально подтвержденных расходов. Для сотрудников, которые постоянно находятся в разъездах, трудятся в полевых условиях или экспедициях, теперь не облагаются НДФЛ суточные в размере до 700 рублей в день на территории России и до 2500 рублей в день за границей. То же касается ежедневных надбавок вахтовикам.Обоснование — новая редакция п. 1 ст. 217 НК РФ и Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ.Как бизнесу выполнить новые требования с Контур.ЭкстерномКонтур.Экстерн — популярная система для подготовки и сдачи электронной отчетности через интернет. Но не только: в Экстерне появились учет и зарплата для малых и средних предприятий — эти возможности доступны на тарифе "Учетный".Система поможет вовремя выполнить задачи, связанные с НДФЛ, напомнит о сроках платежей и отчетов, рассчитает налоги, заполнит отчеты по сведениям из учета и проверит их перед отправкой.Переходите по ссылке, чтобы узнать больше о Контур.Экстерне и оставить заявку на консультацию: наш специалист расскажет о возможностях системы и ответит на ваши вопросы.Реклама. 16+. АО "ПФ "СКБ Контур", ИНН 6663003127, ОГРН 1026605606620. Адрес: 620144, Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19А, erid: 4CQwVszH9pWvJyB2x55

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), ндфл, технологии, общество