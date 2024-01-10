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В России разработали технологию оценки залежей нефти в сложных пластах - РИА Новости, 10.01.2024
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Наука
 
09:00 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/nauka-1918647182.html
В России разработали технологию оценки залежей нефти в сложных пластах
В России разработали технологию оценки залежей нефти в сложных пластах - РИА Новости, 10.01.2024
В России разработали технологию оценки залежей нефти в сложных пластах
Ученые СКФУ разработали технологию выявления нефти в сложных нефтеносных пластах — карбонатных коллекторах. Как сообщили в пресс-службе вуза, предлагаемая... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T09:00
2024-01-10T09:00
наука
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наука
университетская наука
навигатор абитуриента
северо-кавказский федеральный университет
нефть
добыча
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Ученые СКФУ разработали технологию выявления нефти в сложных нефтеносных пластах — карбонатных коллекторах. Как сообщили в пресс-службе вуза, предлагаемая технология выявления наиболее перспективных зон для доразведки и доразработки нефтегазовых месторождений уже показала хорошие результаты на примере Восточного Предкавказья.По мнению экспертов, технология прогнозирования дополнительной добычи нефти имеет общественную и экономическую значимость. В частности, ученые Северо-Кавказского федерального университета утверждают, что "такая разработка позволит сохранить рабочие места в сельских районах страны и оптимизирует затраты на бурение скважин в связи с их более точным попаданием в зоны повышенной трещиноватости".В исследовании ученые сосредоточились на карбонатных отложениях в пределах нефтяных месторождений Величаевско-Максимокумского вала Восточного Предкавказья. Возраст отложений составляет более 150 миллионов лет.&quot;Мы выявили зоны повышенной продуктивности и построили цифровые геологические модели карбонатных залежей&quot;, — сообщила старший преподаватель кафедры геологии нефти и газа СКФУ Катерина Черненко, добавив, что для этого применялся &quot;комплексный анализ космических снимков и геолого-промысловых данных, дешифрирование и интерпретация структур центрального типа&quot;.По оценкам ученых, внедрение полученных результатов в работу предприятий нефтегазового сектора будет способствовать укреплению энергетического потенциала страны за счет более эффективного способа выявления продуктивных зон для добычи."Как известно, существует необходимость в повышении углеводородного потенциала России", — подчеркнул ректор СКФУ Дмитрий Беспалов, добавив, что полученные результаты представляют большой интерес для нефтегазовых регионов страны.
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россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, северо-кавказский федеральный университет, нефть, добыча
Наука, Россия, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Северо-Кавказский федеральный университет, Нефть, добыча

В России разработали технологию оценки залежей нефти в сложных пластах

© iStock.com / imaginimaДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© iStock.com / imaginima
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Ученые СКФУ разработали технологию выявления нефти в сложных нефтеносных пластах — карбонатных коллекторах. Как сообщили в пресс-службе вуза, предлагаемая технология выявления наиболее перспективных зон для доразведки и доразработки нефтегазовых месторождений уже показала хорошие результаты на примере Восточного Предкавказья.
По мнению экспертов, технология прогнозирования дополнительной добычи нефти имеет общественную и экономическую значимость. В частности, ученые Северо-Кавказского федерального университета утверждают, что "такая разработка позволит сохранить рабочие места в сельских районах страны и оптимизирует затраты на бурение скважин в связи с их более точным попаданием в зоны повышенной трещиноватости".
В исследовании ученые сосредоточились на карбонатных отложениях в пределах нефтяных месторождений Величаевско-Максимокумского вала Восточного Предкавказья. Возраст отложений составляет более 150 миллионов лет.
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"Мы выявили зоны повышенной продуктивности и построили цифровые геологические модели карбонатных залежей", — сообщила старший преподаватель кафедры геологии нефти и газа СКФУ Катерина Черненко, добавив, что для этого применялся "комплексный анализ космических снимков и геолого-промысловых данных, дешифрирование и интерпретация структур центрального типа".

По оценкам ученых, внедрение полученных результатов в работу предприятий нефтегазового сектора будет способствовать укреплению энергетического потенциала страны за счет более эффективного способа выявления продуктивных зон для добычи.
"Как известно, существует необходимость в повышении углеводородного потенциала России", — подчеркнул ректор СКФУ Дмитрий Беспалов, добавив, что полученные результаты представляют большой интерес для нефтегазовых регионов страны.
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