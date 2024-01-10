https://ria.ru/20240110/mutabor-1920483914.html

Работу клуба "Мутабор" приостановили на 90 дней

Работу клуба "Мутабор" приостановили на 90 дней - РИА Новости, 10.01.2024

Работу клуба "Мутабор" приостановили на 90 дней

Лефортовский суд Москвы на 90 суток приостановил работу клуба "Мутабор" из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм во время вечеринки Анастасии Ивлеевой, РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T12:14

2024-01-10T12:14

2024-01-10T12:39

шоубиз

москва

происшествия

анастасия ивлеева

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы на 90 суток приостановил работу клуба "Мутабор" из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм во время вечеринки Анастасии Ивлеевой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать ООО "Арт центр" виновным в совершении правонарушения <…> и назначить 90 суток административной приостановки деятельности", — огласил решение судья Антон Каргальцев.Это максимально возможное наказание по соответствующей статье КоАП. Отсчитывать срок будут с 27 декабря.Протокол рассматривали в закрытом режиме. На этом настаивала юрист клуба "Мутабор", так как в деле имеются личные данные и диагноз в карте инфицированного больного. Роспотребнадзор составил протокол, установив его личность по кассовому чеку за пиво, оплаченное банковской картой.Вечеринка, организованная Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в конце декабря. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.В результате Ивлеева и другие участники вечеринки были вынуждены оправдываться. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогерше на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а Лефортовский райсуд оштрафовал ее на 100 тысяч по статье КоАП "Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка".Рэпера Vacío (Николая Васильева), который щеголял на вечеринке в носке на половом органе, сперва арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*, а затем арестовали еще на 10 суток за неповиновение полиции. Кроме того, как рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, по словам Васильева, после ареста его отвезли в военкомат, где вручили повестку. * Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html

https://ria.ru/20231223/golye-1917580967.html

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москва, происшествия, анастасия ивлеева, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)