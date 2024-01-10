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Путин сравнил западные мультфильмы с советскими - РИА Новости, 10.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:57 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/multfilmy-1920527967.html
Путин сравнил западные мультфильмы с советскими
Путин сравнил западные мультфильмы с советскими - РИА Новости, 10.01.2024
Путин сравнил западные мультфильмы с советскими
Президент РФ Владимир Путин, сравнивая современные западные мультфильмы с отечественными, заявил, что советские анимационные картины совсем другого качества и... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T14:57
2024-01-10T14:57
культура
россия
владимир путин
чукотка
анадырь
новости культуры
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, сравнивая современные западные мультфильмы с отечественными, заявил, что советские анимационные картины совсем другого качества и оказывают другое эмоциональное и эстетическое воздействие. Путин прилетел на Чукотку, один из пунктов его программы - встреча с жителями Анадыря. В ходе встречи один из участников сказал президенту, что иностранные мультфильмы, выложенные в интернет, лучше, чем советские, по качеству изображения, поэтому они забирают все внимание детей. По его словам, если бы удалось качественно реставрировать советские фильмы и мультфильмы, то они "были бы лучше". "Хорошо, так они и так лучше. Эти современные мультики западного производства, там все стреляет, скачет, бегает, через полчаса башка отвалится уже от этого фильма. Как дети это только выдерживают? Наши советские мультики, конечно, совсем другого качества: и эмоциональное, и эстетическое воздействие, конечно, совсем другое на формирующегося человека оказывают", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231208/buratino-1914624163.html
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россия, владимир путин, чукотка, анадырь, новости культуры
Культура, Россия, Владимир Путин, Чукотка, Анадырь, Новости культуры
Путин сравнил западные мультфильмы с советскими

Путин заявил, что советские анимационные картины совсем другого качества

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из мультфильма "Ежик в тумане" (режиссер Юрий Норштейн)
Кадр из мультфильма Ежик в тумане (режиссер Юрий Норштейн) - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости
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Кадр из мультфильма "Ежик в тумане" (режиссер Юрий Норштейн). Архивное фото
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, сравнивая современные западные мультфильмы с отечественными, заявил, что советские анимационные картины совсем другого качества и оказывают другое эмоциональное и эстетическое воздействие.
Путин прилетел на Чукотку, один из пунктов его программы - встреча с жителями Анадыря. В ходе встречи один из участников сказал президенту, что иностранные мультфильмы, выложенные в интернет, лучше, чем советские, по качеству изображения, поэтому они забирают все внимание детей. По его словам, если бы удалось качественно реставрировать советские фильмы и мультфильмы, то они "были бы лучше".
"Хорошо, так они и так лучше. Эти современные мультики западного производства, там все стреляет, скачет, бегает, через полчаса башка отвалится уже от этого фильма. Как дети это только выдерживают? Наши советские мультики, конечно, совсем другого качества: и эмоциональное, и эстетическое воздействие, конечно, совсем другое на формирующегося человека оказывают", - сказал Путин.
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КультураРоссияВладимир ПутинЧукоткаАнадырьНовости культуры
 
 
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