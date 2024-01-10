https://ria.ru/20240110/most-1920507482.html

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 10.01.2024

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, запрет действовал до получаса, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T13:48

2024-01-10T13:48

2024-01-10T13:48

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, запрет действовал до получаса, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение перекрыли в среду в 12.52 по мск. Причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении. Открыли движение по мосту в 13.17 по мск.

https://radiosputnik.ru/20240106/frg-1919991336.html

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2024

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республика крым, общество