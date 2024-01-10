https://ria.ru/20240110/moskva-1920497181.html

Свыше 2,7 тысячи предпринимателей заручились поддержкой Москвы в 2023 году

Свыше 2,7 тысячи предпринимателей заручились поддержкой Москвы в 2023 году - РИА Новости, 10.01.2024

Свыше 2,7 тысячи предпринимателей заручились поддержкой Москвы в 2023 году

Свыше 2,7 тысячи предпринимателей воспользовались гарантийной поддержкой Москвы в 2023 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T13:02

2024-01-10T13:02

2024-01-10T13:04

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Свыше 2,7 тысячи предпринимателей воспользовались гарантийной поддержкой Москвы в 2023 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "В 2023 году больше 2,7 тысячи предпринимателей воспользовались гарантийной поддержкой города на общую сумму свыше 65 миллиардов рублей", - рассказал Собянин. По его словам, бизнес, особенно на этапе запуска, требует больших финансовых вложений. Так, для получения кредита нужно залоговое обеспечение, однако не все предприниматели могут его предоставить. "Решить эту проблему помогает Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы - крупнейшая в России гарантийная организация. Она предоставляет поручительство на сумму до 100 миллионов рублей, покрытие - до 70% от суммы кредита", - поделился информацией Собянин. Мэр уточнил, что благодаря этому фонду предприниматели могут рассчитывать на более выгодные условия кредита в банке. "Поэтому спрос на гарантийную поддержку у бизнеса только растёт. За последние четыре года количество договоров поручительства выросло более чем в пять раз", - добавил Собянин.

https://ria.ru/20240108/msb-1919032862.html

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Артем Смирнов

москва, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , сергей собянин