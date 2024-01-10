https://ria.ru/20240110/moldaviya-1920540595.html

Оппозиция в Молдавии раскритиковала референдум Санду по вступлению в ЕС

Оппозиция в Молдавии раскритиковала референдум Санду по вступлению в ЕС - РИА Новости, 10.01.2024

Оппозиция в Молдавии раскритиковала референдум Санду по вступлению в ЕС

Президент Молдавии Майя Санду вводит избирателей в заблуждение, предложив референдум о вступлении страны в Евросоюз, заявила в среду на брифинге в Кишиневе... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T15:35

2024-01-10T15:35

2024-01-10T15:35

в мире

молдавия

кишинев

майя санду

евросоюз

еврокомиссия

ирина влах

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КИШИНЕВ, 10 янв – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду вводит избирателей в заблуждение, предложив референдум о вступлении страны в Евросоюз, заявила в среду на брифинге в Кишиневе экс-глава Гагаузской автономии, координатор ассоциации "Платформа для Молдовы" Ирина Влах. Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В конце прошлого года депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских и президентских выборов. "Референдум, предложенный Санду, не имеет ничего общего с голосованием за вступление в Евросоюз, а является манипуляцией, которая вводит людей в заблуждение. Санду идет на авантюру из-за отсутствия результатов, с которыми могла бы выйти к избирателям на президентских выборах", - сказала Влах.Политик напомнила, что Евросоюз выдвинул Молдавии ряд условий, которые она должна выполнить до вступления в организацию, также Кишинев обязался провести внутренние реформы и адаптацию местного законодательства с законодательством ЕС. "А на это уходит много времени. Молдавия должна продемонстрировать успехи в области юстиции, защите прав и свобод граждан, в том числе представителей национальных и лингвистических меньшинств, обладать конкурентноспособной экономикой, стабильной финансовой системой и защищенными границами. Поэтому референдум Санду – это ложь. Сотни миллионов леев из госбюджета будут потрачены на пиар Санду, приватизировавшую идею евроинтеграции, которая никоим образом не приближает страну к Европейскому союзу", - отметила Влах. Политик подчеркнула, что выполнение всех условий может затянуться на десятилетия, а успехи по всем 33 главам переговорного процесса должна подтвердить Еврокомиссия. Затем за условия и сроки присоединения должны единогласно проголосовать все страны-участницы европейского сообщества. "И только потом уже проводится общенациональный референдум, на котором жители страны делают свой геополитический выбор", - добавила Влах. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ноябре 2023 года министр юстиции Молдавии Вероника Михайлова-Морару заявила, что у республики есть задолженности по выполнению некоторых рекомендаций Еврокомиссии, полученных для подготовки к вступлению в Евросоюз. В частности, самое сложное – это реформа системы правосудия. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

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https://ria.ru/20240102/vybor-1919354960.html

https://ria.ru/20240102/vybory-1919432095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев, майя санду, евросоюз, еврокомиссия, ирина влах