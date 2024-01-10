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В Молдавии экономический рост назвали невозможным при действующей власти
В Молдавии экономический рост назвали невозможным при действующей власти - РИА Новости, 10.01.2024
В Молдавии экономический рост назвали невозможным при действующей власти
Экс-вице-министр экономики Молдавии Юрий Мунтян уверен, что устойчивый экономический рост в республике невозможен при действующей власти, которая дискредитирует РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T23:08
2024-01-10T23:08
2024-01-10T23:08
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КИШИНЕВ, 10 янв - РИА Новости. Экс-вице-министр экономики Молдавии Юрий Мунтян уверен, что устойчивый экономический рост в республике невозможен при действующей власти, которая дискредитирует страну и ее институты. "Рост экономики в 1,5% - это в зоне статистической погрешности. Настоящий и устойчивый экономический рост начинается от 7-8%, не меньше. И я не вижу никаких признаков, что мы можем выйти на такой рост в обозримом будущем при действующей власти. Не может быть устойчивого экономического роста в государстве, которым правит партия, которая дискредитирует страну и институты этой страны ежедневно. По определению при таком положении вещей роста быть не может", - заявил Мунтян в эфире телеканала N4. Оппозиция в Молдавии не раз критиковала власти республики за стремительный рост стоимости жизни в стране при отсутствии прогресса в экономике, при этом увеличились выплаты министрам, что создает пропасть между зарплатами чиновников и уровнем дохода бюджетников. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. С мая того же года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию.
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молдавия, в мире
В Молдавии экономический рост назвали невозможным при действующей власти
Экс-вице-министр: экономический рост Молдавии невозможен при действующей власти
КИШИНЕВ, 10 янв - РИА Новости.
Экс-вице-министр экономики Молдавии Юрий Мунтян уверен, что устойчивый экономический рост
в республике невозможен при действующей власти, которая дискредитирует страну и ее институты.
"Рост экономики в 1,5% - это в зоне статистической погрешности. Настоящий и устойчивый экономический рост начинается от 7-8%, не меньше. И я не вижу никаких признаков, что мы можем выйти на такой рост в обозримом будущем при действующей власти. Не может быть устойчивого экономического роста в государстве, которым правит партия, которая дискредитирует страну и институты этой страны ежедневно. По определению при таком положении вещей роста быть не может", - заявил Мунтян в эфире телеканала N4.
Оппозиция в Молдавии не раз критиковала власти республики за стремительный рост стоимости жизни в стране при отсутствии прогресса в экономике, при этом увеличились выплаты министрам, что создает пропасть между зарплатами чиновников и уровнем дохода бюджетников.
В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. С мая того же года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию.
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