https://ria.ru/20240110/moldavia-1920629544.html

В Молдавии экономический рост назвали невозможным при действующей власти

В Молдавии экономический рост назвали невозможным при действующей власти - РИА Новости, 10.01.2024

В Молдавии экономический рост назвали невозможным при действующей власти

Экс-вице-министр экономики Молдавии Юрий Мунтян уверен, что устойчивый экономический рост в республике невозможен при действующей власти, которая дискредитирует РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T23:08

2024-01-10T23:08

2024-01-10T23:08

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КИШИНЕВ, 10 янв - РИА Новости. Экс-вице-министр экономики Молдавии Юрий Мунтян уверен, что устойчивый экономический рост в республике невозможен при действующей власти, которая дискредитирует страну и ее институты. "Рост экономики в 1,5% - это в зоне статистической погрешности. Настоящий и устойчивый экономический рост начинается от 7-8%, не меньше. И я не вижу никаких признаков, что мы можем выйти на такой рост в обозримом будущем при действующей власти. Не может быть устойчивого экономического роста в государстве, которым правит партия, которая дискредитирует страну и институты этой страны ежедневно. По определению при таком положении вещей роста быть не может", - заявил Мунтян в эфире телеканала N4. Оппозиция в Молдавии не раз критиковала власти республики за стремительный рост стоимости жизни в стране при отсутствии прогресса в экономике, при этом увеличились выплаты министрам, что создает пропасть между зарплатами чиновников и уровнем дохода бюджетников. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. С мая того же года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию.

https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html

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