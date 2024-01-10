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Российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 10.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:29 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/mo-1920518028.html
Российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении
Российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 10.01.2024
Российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении
Российские военнослужащие отразили атаку украинской штурмовой группы и нанесли поражение живой силе двух бригад на запорожском направлении, потери противника... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T14:29
2024-01-10T14:29
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку украинской штурмовой группы и нанесли поражение живой силе двух бригад на запорожском направлении, потери противника составили до 40 солдат, сообщили в среду в Минобороны РФ."На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 3-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также было нанесено поражение скоплениям живой силы 117-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области."Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и три автомобиля", - добавили в МО РФ.
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безопасность, россия, украина, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении

МО: ВС РФ отразили атаку на Запорожском направлении, ВСУ потеряли до 40 военных

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС РФ
Артиллерист ВС РФ - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артиллерист ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку украинской штурмовой группы и нанесли поражение живой силе двух бригад на запорожском направлении, потери противника составили до 40 солдат, сообщили в среду в Минобороны РФ.
«
"На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 3-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также было нанесено поражение скоплениям живой силы 117-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области.
"Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и три автомобиля", - добавили в МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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