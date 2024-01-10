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Российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 10.01.2024

Российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении

Российские военнослужащие отразили атаку украинской штурмовой группы и нанесли поражение живой силе двух бригад на запорожском направлении, потери противника... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T14:29

2024-01-10T14:29

2024-01-10T14:29

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запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку украинской штурмовой группы и нанесли поражение живой силе двух бригад на запорожском направлении, потери противника составили до 40 солдат, сообщили в среду в Минобороны РФ."На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 3-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также было нанесено поражение скоплениям живой силы 117-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области."Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и три автомобиля", - добавили в МО РФ.

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безопасность, россия, украина, запорожская область, вооруженные силы украины