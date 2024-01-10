https://ria.ru/20240110/mishustin-1920545470.html

Мишустин призвал определить вектор развития МГТУ имени Баумана

Мишустин призвал определить вектор развития МГТУ имени Баумана - РИА Новости, 10.01.2024

Мишустин призвал определить вектор развития МГТУ имени Баумана

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал определиться с дальнейшем вектором развития МГТУ им. Баумана и проанализировать вклад вуза в реализацию... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T15:55

2024-01-10T15:55

2024-01-10T15:58

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал определиться с дальнейшем вектором развития МГТУ им. Баумана и проанализировать вклад вуза в реализацию госпрограмм. "Предлагаю в ходе сегодняшнего совещания определиться с дальнейшим вектором развития МГТУ им. Баумана, одного из старейших российских вузов. В нем формируются сильные исследовательские команды, вводятся современные учебные корпуса, хорошо оснащённые лаборатории, комфортные студенческие общежития, и уже в текущем году на его базе будет завершено строительство кампуса мирового уровня. Считаю, что целевые ориентиры этого университета должны быть максимально амбициозными, но при этом достижимыми", - сказал он на стратегической сессии по развитию вузов, обеспечивающих подготовку инженерных кадров и научных разработок для обеспечения технологического суверенитета России. Мишустин отметил, что ориентироваться надо на подготовку высококлассных специалистов, способных решать самые сложные задачи, стоящие перед страной. "Также нужно проанализировать, как вуз будет реализовывать свой потенциал в государственных программах, какой вклад сможет внести в национальную экономику, в создание новых точек опоры для технологического роста и повышения качества жизни наших граждан", - сказал он.

https://ria.ru/20240109/spetsoperatsiya-1920295772.html

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общество, россия, михаил мишустин