https://ria.ru/20240110/milashkina-1920577246.html

Умерла народная артистка СССР, оперная певица Тамара Милашкина

Умерла народная артистка СССР, оперная певица Тамара Милашкина - РИА Новости, 10.01.2024

Умерла народная артистка СССР, оперная певица Тамара Милашкина

Народная артистка СССР, оперная певица Тамара Милашкина скончалась в среду на 90-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Большого театра. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T17:34

2024-01-10T17:34

2024-01-10T17:34

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ссср

австрия

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Народная артистка СССР, оперная певица Тамара Милашкина скончалась в среду на 90-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Большого театра. "Руководство и коллектив Большого театра с глубоким прискорбием сообщают, что 10 января на 90-м году жизни скончалась народная артистка СССР, советская и российская оперная певица (сопрано) Тамара Милашкина", - говорится в сообщении. В 1958 году на последнем курсе консерватории Милашкина была принята в оперную труппу Большого театра. Дебютировала в мае того же года в партии Татьяны в опере Чайковского "Евгений Онегин". В 1961-62 годах стажировалась в театре "Ла Скала". В репертуар Милашкиной входили партии Дездемоны и Аиды в операх Верди, Тоски в опере Пуччини, Наташи в опере "Война и мир" Прокофьева и другие. Многие годы постоянным партнером Милашкиной был ее муж – оперный певец, народный артист СССР Владимир Атлантов. После ухода из Большого театра в 1989 году она переехала вместе с супругом в Австрию. Прощание с Тамарой Милашкиной состоится в Вене, где она будет похоронена на Русском кладбище. Большой театр выражает глубокие соболезнования Владимиру Атлантову, родным и близким певицы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ссср, австрия, большой театр, новости культуры