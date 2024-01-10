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Умерла народная артистка СССР, оперная певица Тамара Милашкина - РИА Новости, 10.01.2024
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Культура
 
17:34 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/milashkina-1920577246.html
Умерла народная артистка СССР, оперная певица Тамара Милашкина
Умерла народная артистка СССР, оперная певица Тамара Милашкина - РИА Новости, 10.01.2024
Умерла народная артистка СССР, оперная певица Тамара Милашкина
Народная артистка СССР, оперная певица Тамара Милашкина скончалась в среду на 90-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Большого театра. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T17:34
2024-01-10T17:34
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Народная артистка СССР, оперная певица Тамара Милашкина скончалась в среду на 90-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Большого театра. "Руководство и коллектив Большого театра с глубоким прискорбием сообщают, что 10 января на 90-м году жизни скончалась народная артистка СССР, советская и российская оперная певица (сопрано) Тамара Милашкина", - говорится в сообщении. В 1958 году на последнем курсе консерватории Милашкина была принята в оперную труппу Большого театра. Дебютировала в мае того же года в партии Татьяны в опере Чайковского "Евгений Онегин". В 1961-62 годах стажировалась в театре "Ла Скала". В репертуар Милашкиной входили партии Дездемоны и Аиды в операх Верди, Тоски в опере Пуччини, Наташи в опере "Война и мир" Прокофьева и другие. Многие годы постоянным партнером Милашкиной был ее муж – оперный певец, народный артист СССР Владимир Атлантов. После ухода из Большого театра в 1989 году она переехала вместе с супругом в Австрию. Прощание с Тамарой Милашкиной состоится в Вене, где она будет похоронена на Русском кладбище. Большой театр выражает глубокие соболезнования Владимиру Атлантову, родным и близким певицы.
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ссср, австрия, большой театр, новости культуры
Культура, СССР, Австрия, Большой театр, Новости культуры
Умерла народная артистка СССР, оперная певица Тамара Милашкина

Народная артистка СССР, певица Тамара Милашкина умерла на 90-м году жизни

© РИА Новости / Леон Дубильт | Перейти в медиабанкПевица Тамара Милашкина
Певица Тамара Милашкина - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Леон Дубильт
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Певица Тамара Милашкина. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Народная артистка СССР, оперная певица Тамара Милашкина скончалась в среду на 90-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Большого театра.
"Руководство и коллектив Большого театра с глубоким прискорбием сообщают, что 10 января на 90-м году жизни скончалась народная артистка СССР, советская и российская оперная певица (сопрано) Тамара Милашкина", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Педенчук | Перейти в медиабанкНародная артистка СССР Тамара Милашкина в партии Тоски и народный артист СССР Владимир Атлантов в партии Каварадосси в сцене из оперы Д.Пуччини "Тоска". Государственный академический Большой театр СССР (ныне России) в Москве.
Народная артистка СССР Тамара Милашкина в партии Тоски и народный артист СССР Владимир Атлантов в партии Каварадосси в сцене из оперы Д.Пуччини Тоска. Государственный академический Большой театр СССР (ныне России) в Москве. - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Педенчук
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Народная артистка СССР Тамара Милашкина в партии Тоски и народный артист СССР Владимир Атлантов в партии Каварадосси в сцене из оперы Д.Пуччини "Тоска". Государственный академический Большой театр СССР (ныне России) в Москве.. Архивное фото
В 1958 году на последнем курсе консерватории Милашкина была принята в оперную труппу Большого театра. Дебютировала в мае того же года в партии Татьяны в опере Чайковского "Евгений Онегин". В 1961-62 годах стажировалась в театре "Ла Скала". В репертуар Милашкиной входили партии Дездемоны и Аиды в операх Верди, Тоски в опере Пуччини, Наташи в опере "Война и мир" Прокофьева и другие.
Многие годы постоянным партнером Милашкиной был ее муж – оперный певец, народный артист СССР Владимир Атлантов. После ухода из Большого театра в 1989 году она переехала вместе с супругом в Австрию.
Прощание с Тамарой Милашкиной состоится в Вене, где она будет похоронена на Русском кладбище. Большой театр выражает глубокие соболезнования Владимиру Атлантову, родным и близким певицы.
 
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