https://ria.ru/20240110/mid-1920587023.html
МИД сообщил об ухудшении безопасности посольств и консульств России
МИД сообщил об ухудшении безопасности посольств и консульств России - РИА Новости, 10.01.2024
МИД сообщил об ухудшении безопасности посольств и консульств России
Ситуация в сфере обеспечения безопасности посольств и консульств РФ кардинально ухудшилась и вызывает серьезные опасения, заявил спецпредставитель главы МИД РФ... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T18:12
2024-01-10T18:12
2024-01-10T18:52
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054208_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_0baf506f7c55ce9ea68047e7fad11347.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Ситуация в сфере обеспечения безопасности посольств и консульств РФ кардинально ухудшилась и вызывает серьезные опасения, заявил спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович."Ситуация в сфере обеспечения безопасности наших посольств и консульств кардинально ухудшилась и вызывает серьезные опасения. Регулярно фиксируется проведение манифестаций и иных провокационных акций сторонников киевского режима вблизи наших РЗУ", - уточнил Аскальдович."Вместе с тем российская сторона будет делать все возможное для обеспечения нормального свободного волеизъявления наших граждан за рубежом", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240103/posolstvo-1919619747.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054208_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_31007f3387df748e7bb5872e14963d3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
МИД сообщил об ухудшении безопасности посольств и консульств России
МИД: ситуация в сфере обеспечения безопасности посольств РФ ухудшилась
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Ситуация в сфере обеспечения безопасности посольств и консульств РФ кардинально ухудшилась и вызывает серьезные опасения, заявил спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.
"Ситуация в сфере обеспечения безопасности наших посольств и консульств кардинально ухудшилась и вызывает серьезные опасения. Регулярно фиксируется проведение манифестаций и иных провокационных акций сторонников киевского режима вблизи наших РЗУ", - уточнил Аскальдович.
"Вместе с тем российская сторона будет делать все возможное для обеспечения нормального свободного волеизъявления наших граждан за рубежом", - подчеркнул он.
Полиция задержала мужчину с зажигалкой у российского посольства в Праге