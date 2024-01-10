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МИД сообщил об ухудшении безопасности посольств и консульств России - РИА Новости, 10.01.2024
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18:12 10.01.2024 (обновлено: 18:52 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/mid-1920587023.html
МИД сообщил об ухудшении безопасности посольств и консульств России
МИД сообщил об ухудшении безопасности посольств и консульств России - РИА Новости, 10.01.2024
МИД сообщил об ухудшении безопасности посольств и консульств России
Ситуация в сфере обеспечения безопасности посольств и консульств РФ кардинально ухудшилась и вызывает серьезные опасения, заявил спецпредставитель главы МИД РФ... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T18:12
2024-01-10T18:52
россия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Ситуация в сфере обеспечения безопасности посольств и консульств РФ кардинально ухудшилась и вызывает серьезные опасения, заявил спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович."Ситуация в сфере обеспечения безопасности наших посольств и консульств кардинально ухудшилась и вызывает серьезные опасения. Регулярно фиксируется проведение манифестаций и иных провокационных акций сторонников киевского режима вблизи наших РЗУ", - уточнил Аскальдович."Вместе с тем российская сторона будет делать все возможное для обеспечения нормального свободного волеизъявления наших граждан за рубежом", - подчеркнул он.
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россия
Россия
МИД сообщил об ухудшении безопасности посольств и консульств России

МИД: ситуация в сфере обеспечения безопасности посольств РФ ухудшилась

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Ситуация в сфере обеспечения безопасности посольств и консульств РФ кардинально ухудшилась и вызывает серьезные опасения, заявил спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.
"Ситуация в сфере обеспечения безопасности наших посольств и консульств кардинально ухудшилась и вызывает серьезные опасения. Регулярно фиксируется проведение манифестаций и иных провокационных акций сторонников киевского режима вблизи наших РЗУ", - уточнил Аскальдович.
"Вместе с тем российская сторона будет делать все возможное для обеспечения нормального свободного волеизъявления наших граждан за рубежом", - подчеркнул он.
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