https://ria.ru/20240110/mid-1920587023.html

МИД сообщил об ухудшении безопасности посольств и консульств России

МИД сообщил об ухудшении безопасности посольств и консульств России - РИА Новости, 10.01.2024

МИД сообщил об ухудшении безопасности посольств и консульств России

Ситуация в сфере обеспечения безопасности посольств и консульств РФ кардинально ухудшилась и вызывает серьезные опасения, заявил спецпредставитель главы МИД РФ... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T18:12

2024-01-10T18:12

2024-01-10T18:52

россия

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Ситуация в сфере обеспечения безопасности посольств и консульств РФ кардинально ухудшилась и вызывает серьезные опасения, заявил спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович."Ситуация в сфере обеспечения безопасности наших посольств и консульств кардинально ухудшилась и вызывает серьезные опасения. Регулярно фиксируется проведение манифестаций и иных провокационных акций сторонников киевского режима вблизи наших РЗУ", - уточнил Аскальдович."Вместе с тем российская сторона будет делать все возможное для обеспечения нормального свободного волеизъявления наших граждан за рубежом", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240103/posolstvo-1919619747.html

россия

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