https://ria.ru/20240110/martich-1920508458.html
Суд выдворил из России сербского музыканта за пропаганду наркотиков
Суд выдворил из России сербского музыканта за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 10.01.2024
Суд выдворил из России сербского музыканта за пропаганду наркотиков
Никулинский суд Москвы решил выдворить из России сербского музыканта Петара Мартича за пропаганду наркотиков, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T13:50
2024-01-10T13:50
2024-01-10T14:39
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Никулинский суд Москвы решил выдворить из России сербского музыканта Петара Мартича за пропаганду наркотиков, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей с выдворением за пределы Российской Федерации", - сказали в суде. Мартича признали виновным по части 2 статьи 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств иностранным гражданином). Согласно законодательству, теперь у Мартича есть возможность оспорить это решение в Мосгорсуде. Если оно останется в силе, то он должен будет за свой счет самостоятельно покинуть пределы страны под контролем полиции.Мартич - сооснователь инди-рок группы "Пасош", поп-группы "Озёра" и DJ-проекта "Прыгай киска". Родился в Белграде, живет в России.
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россия, москва, белград (город), новости культуры, происшествия
Россия, Москва, Белград (город), Новости культуры, Происшествия, Шоубиз
Суд выдворил из России сербского музыканта за пропаганду наркотиков
Суд выдворил из РФ сербского музыканта Петара Мартича за пропаганду наркотиков
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Никулинский суд Москвы решил выдворить из России сербского музыканта Петара Мартича за пропаганду наркотиков, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей с выдворением за пределы Российской Федерации", - сказали в суде.
Мартича признали виновным по части 2 статьи 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств иностранным гражданином).
Согласно законодательству, теперь у Мартича есть возможность оспорить это решение в Мосгорсуде. Если оно останется в силе, то он должен будет за свой счет самостоятельно покинуть пределы страны под контролем полиции.
Мартич - сооснователь инди-рок группы "Пасош", поп-группы "Озёра" и DJ-проекта "Прыгай киска". Родился в Белграде
, живет в России.
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