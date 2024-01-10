https://ria.ru/20240110/martich-1920508458.html

Суд выдворил из России сербского музыканта за пропаганду наркотиков

Суд выдворил из России сербского музыканта за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 10.01.2024

Суд выдворил из России сербского музыканта за пропаганду наркотиков

Никулинский суд Москвы решил выдворить из России сербского музыканта Петара Мартича за пропаганду наркотиков, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T13:50

2024-01-10T13:50

2024-01-10T14:39

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Никулинский суд Москвы решил выдворить из России сербского музыканта Петара Мартича за пропаганду наркотиков, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей с выдворением за пределы Российской Федерации", - сказали в суде. Мартича признали виновным по части 2 статьи 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств иностранным гражданином). Согласно законодательству, теперь у Мартича есть возможность оспорить это решение в Мосгорсуде. Если оно останется в силе, то он должен будет за свой счет самостоятельно покинуть пределы страны под контролем полиции.Мартич - сооснователь инди-рок группы "Пасош", поп-группы "Озёра" и DJ-проекта "Прыгай киска". Родился в Белграде, живет в России.

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Ольга Фомченкова

россия, москва, белград (город), новости культуры, происшествия