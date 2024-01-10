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Суд выдворил из России сербского музыканта за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 10.01.2024
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Шоубиз
 
13:50 10.01.2024 (обновлено: 14:39 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/martich-1920508458.html
Суд выдворил из России сербского музыканта за пропаганду наркотиков
Суд выдворил из России сербского музыканта за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 10.01.2024
Суд выдворил из России сербского музыканта за пропаганду наркотиков
Никулинский суд Москвы решил выдворить из России сербского музыканта Петара Мартича за пропаганду наркотиков, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T13:50
2024-01-10T14:39
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Никулинский суд Москвы решил выдворить из России сербского музыканта Петара Мартича за пропаганду наркотиков, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей с выдворением за пределы Российской Федерации", - сказали в суде. Мартича признали виновным по части 2 статьи 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств иностранным гражданином). Согласно законодательству, теперь у Мартича есть возможность оспорить это решение в Мосгорсуде. Если оно останется в силе, то он должен будет за свой счет самостоятельно покинуть пределы страны под контролем полиции.Мартич - сооснователь инди-рок группы "Пасош", поп-группы "Озёра" и DJ-проекта "Прыгай киска". Родился в Белграде, живет в России.
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Россия, Москва, Белград (город), Новости культуры, Происшествия, Шоубиз
Суд выдворил из России сербского музыканта за пропаганду наркотиков

Суд выдворил из РФ сербского музыканта Петара Мартича за пропаганду наркотиков

© Фото : соцсети музыкантаМузыкант Петар Мартич
Музыкант Петар Мартич - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Фото : соцсети музыканта
Музыкант Петар Мартич. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Никулинский суд Москвы решил выдворить из России сербского музыканта Петара Мартича за пропаганду наркотиков, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей с выдворением за пределы Российской Федерации", - сказали в суде.
Мартича признали виновным по части 2 статьи 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств иностранным гражданином).
Согласно законодательству, теперь у Мартича есть возможность оспорить это решение в Мосгорсуде. Если оно останется в силе, то он должен будет за свой счет самостоятельно покинуть пределы страны под контролем полиции.
Мартич - сооснователь инди-рок группы "Пасош", поп-группы "Озёра" и DJ-проекта "Прыгай киска". Родился в Белграде, живет в России.
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