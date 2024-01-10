https://ria.ru/20240110/livan-1920461515.html
Российский посол рассказал о ситуации на юге Ливана
Российский посол рассказал о ситуации на юге Ливана - РИА Новости, 10.01.2024
Российский посол рассказал о ситуации на юге Ливана
"Мертвая зона" с разрушенными домами, куда не могут вернуться десятки тысяч жителей, образовалась на прилегающем к Израилю юге Ливана на фоне усиления... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T10:52
2024-01-10T10:52
2024-01-10T11:12
ливан
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. "Мертвая зона" с разрушенными домами, куда не могут вернуться десятки тысяч жителей, образовалась на прилегающем к Израилю юге Ливана на фоне усиления обстрелов, заявил посол России в стране Александр Рудаков в эфире телеканала "Россия 24".Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа. Израильская армия и бойцы "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы."Ситуация на юге Ливана неуклонно деградирует, и заметно, что стороны усилили удары друг против друга. Если мы говорим про Ливан, то его самые южные районы уже можно назвать своего рода мертвой зоной", - сказал посол.По его словам, проблема не только в том, что десятки тысяч жителей этих районов Ливана были вынуждены оставить свои дома."Им сейчас уже и возвращаться по сути дела некуда, поскольку большинство жилого фонда либо разрушено, либо требует капитального ремонта", - добавил посол.Он также отметил, что "колоссальный" урон понесли сельскохозяйственные угодья.
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
https://ria.ru/20240110/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ливан, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Ливан, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Российский посол рассказал о ситуации на юге Ливана
Посол РФ Рудаков: на прилегающем к Израилю юге Ливана образовалась мертвая зона
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости.
"Мертвая зона" с разрушенными домами, куда не могут вернуться десятки тысяч жителей, образовалась на прилегающем к Израилю юге Ливана на фоне усиления обстрелов, заявил посол России в стране Александр Рудаков в эфире телеканала "Россия 24
".
Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа. Израильская армия и бойцы "Хезболлах
" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
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"Ситуация на юге Ливана неуклонно деградирует, и заметно, что стороны усилили удары друг против друга. Если мы говорим про Ливан, то его самые южные районы уже можно назвать своего рода мертвой зоной", - сказал посол.
По его словам, проблема не только в том, что десятки тысяч жителей этих районов Ливана были вынуждены оставить свои дома.
"Им сейчас уже и возвращаться по сути дела некуда, поскольку большинство жилого фонда либо разрушено, либо требует капитального ремонта", - добавил посол.
Он также отметил, что "колоссальный" урон понесли сельскохозяйственные угодья.
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