https://ria.ru/20240110/livan-1920461515.html

Российский посол рассказал о ситуации на юге Ливана

Российский посол рассказал о ситуации на юге Ливана - РИА Новости, 10.01.2024

Российский посол рассказал о ситуации на юге Ливана

"Мертвая зона" с разрушенными домами, куда не могут вернуться десятки тысяч жителей, образовалась на прилегающем к Израилю юге Ливана на фоне усиления... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T10:52

2024-01-10T10:52

2024-01-10T11:12

ливан

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. "Мертвая зона" с разрушенными домами, куда не могут вернуться десятки тысяч жителей, образовалась на прилегающем к Израилю юге Ливана на фоне усиления обстрелов, заявил посол России в стране Александр Рудаков в эфире телеканала "Россия 24".Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа. Израильская армия и бойцы "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы."Ситуация на юге Ливана неуклонно деградирует, и заметно, что стороны усилили удары друг против друга. Если мы говорим про Ливан, то его самые южные районы уже можно назвать своего рода мертвой зоной", - сказал посол.По его словам, проблема не только в том, что десятки тысяч жителей этих районов Ливана были вынуждены оставить свои дома."Им сейчас уже и возвращаться по сути дела некуда, поскольку большинство жилого фонда либо разрушено, либо требует капитального ремонта", - добавил посол.Он также отметил, что "колоссальный" урон понесли сельскохозяйственные угодья.

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

https://ria.ru/20240110/konflikt-1915630213.html

ливан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ливан, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире