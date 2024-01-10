https://ria.ru/20240110/les-1920454568.html

Глава Рослесхоза назвал разговоры о Китае, вырубающем Сибирь, мифом

Глава Рослесхоза назвал разговоры о Китае, вырубающем Сибирь, мифом - РИА Новости, 10.01.2024

Глава Рослесхоза назвал разговоры о Китае, вырубающем Сибирь, мифом

Глава Рослесхоза Иван Советников в интервью РИА Новости заявил, что утверждения о том, что "Китай скоро вырубит всю Сибирь" - это миф. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T10:24

2024-01-10T10:24

2024-01-10T10:27

экономика

китай

россия

иван советников

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глава Рослесхоза Иван Советников в интервью РИА Новости заявил, что утверждения о том, что "Китай скоро вырубит всю Сибирь" - это миф. "Конечно, что Китай вырубит Сибирь - это миф. Объем, который мы можем рубить ежегодно в России, это порядка 600 миллионов кубических метров. При этом в среднем ежегодно заготавливается около 200 миллионов, то есть, меньше, чем треть от того, сколько можно рубить", - сказал Советников. Кроме того, по словам главы ведомства, уже несколько лет подряд в России сажают больше леса, чем вырубают. "Лес - это возобновляемый природный ресурс, поэтому не надо бояться, что кто-то у нас его вырубит, мы за этим очень пристально следим", - добавил он. По данным Рослесинфорга, экспорт российских пиломатериалов по итогам 2023 года сократился на 7%, до 25 миллионов кубометров, при этом доля азиатских партнеров выросла на 12%. Основным импортером традиционно остается Китай. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00 мск.

https://ria.ru/20231011/poligon-1901702366.html

https://ria.ru/20231213/lesoruby-1915381780.html

китай

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экономика, китай, россия, иван советников, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)