Лавров и Ван И обсудили ситуацию вокруг Корейского полуострова
Лавров и Ван И по телефону обсудили ситуацию вокруг Корейского полуострова
Сергей Лавров и Ван И. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили в телефонном разговоре ситуацию вокруг Корейского полуострова, говорится в сообщении МИД РФ.
"Был затронут ряд актуальных вопросов международной повестки, включая украинский кризис, палестино-израильский конфликт, ситуацию вокруг Корейского полуострова и в целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Ранее южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) сообщал, что КНДР в последние два дня проводит артиллерийские стрельбы в районе пограничных островов Енпхендо и Пэннендо. 5 января Севером было произведено более 200 выстрелов береговой артиллерии, снаряды упали в акватории КНДР, в 7 километрах от северной разграничительной линии. Южнокорейская армия "в ответ на действия КНДР" провела стрельбы с островов Пэннендо и Енпхендо из самоходных артиллерийских установок K9 и танковых пушек. В Пхеньяне, в свою очередь, также заявили, что их артиллерийская стрельба была "ответом" на учения Южной Кореи.
6 января ОКНШ объявил о 60 снарядах, выпущенных северокорейской артиллерией, которые, по данным Ренхап, также приземлились в северокорейских водах, не нанеся никакого ущерба. Южнокорейские военные вновь обвинили Северную Корею в нарушении межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года, устанавливавшего морскую буферную зону, в которой запрещено проводить стрельбы. Но 7 января сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чжон заявила, что армия КНДР не проводили накануне никаких артиллерийских стрельб, а осуществила подрыв 60 взрывчатых веществ, имитирующих залпы 130-мм береговых орудий, и южнокорейские военные "попались на эту наживку", попытавшись сразу выставить КНДР "провокатором" и "основным виновником нагнетания напряженности".
Морская буферная зона, установленная соглашением от 19 сентября 2018 года для предотвращения случайных столкновений на море, предполагала запрет на проведение в ней артиллерийских стрельб и учений военно-морских сил. После приостановки Сеулом действия отдельных положений этого соглашения, в ответ на запуск КНДР военного спутника Пхеньян заявил, что более не считает себя связанным прежними договоренностями. Однако в Южной Корее по-прежнему считают, что КНДР должна придерживаться военного соглашения и обвиняют Север в нарушениях.