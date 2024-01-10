https://ria.ru/20240110/lavrov-1920612128.html

Лавров и Ван И обсудили ситуацию вокруг Корейского полуострова

Лавров и Ван И обсудили ситуацию вокруг Корейского полуострова - РИА Новости, 10.01.2024

Лавров и Ван И обсудили ситуацию вокруг Корейского полуострова

Министры иностранных дел РФ и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили в телефонном разговоре ситуацию вокруг Корейского полуострова, говорится в сообщении МИД РФ. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T20:30

2024-01-10T20:30

2024-01-10T20:30

в мире

корейский полуостров

россия

пхеньян

сергей лавров

ван и (политик)

ким чен ын

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили в телефонном разговоре ситуацию вокруг Корейского полуострова, говорится в сообщении МИД РФ. "Был затронут ряд актуальных вопросов международной повестки, включая украинский кризис, палестино-израильский конфликт, ситуацию вокруг Корейского полуострова и в целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. Ранее южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) сообщал, что КНДР в последние два дня проводит артиллерийские стрельбы в районе пограничных островов Енпхендо и Пэннендо. 5 января Севером было произведено более 200 выстрелов береговой артиллерии, снаряды упали в акватории КНДР, в 7 километрах от северной разграничительной линии. Южнокорейская армия "в ответ на действия КНДР" провела стрельбы с островов Пэннендо и Енпхендо из самоходных артиллерийских установок K9 и танковых пушек. В Пхеньяне, в свою очередь, также заявили, что их артиллерийская стрельба была "ответом" на учения Южной Кореи. 6 января ОКНШ объявил о 60 снарядах, выпущенных северокорейской артиллерией, которые, по данным Ренхап, также приземлились в северокорейских водах, не нанеся никакого ущерба. Южнокорейские военные вновь обвинили Северную Корею в нарушении межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года, устанавливавшего морскую буферную зону, в которой запрещено проводить стрельбы. Но 7 января сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чжон заявила, что армия КНДР не проводили накануне никаких артиллерийских стрельб, а осуществила подрыв 60 взрывчатых веществ, имитирующих залпы 130-мм береговых орудий, и южнокорейские военные "попались на эту наживку", попытавшись сразу выставить КНДР "провокатором" и "основным виновником нагнетания напряженности". Морская буферная зона, установленная соглашением от 19 сентября 2018 года для предотвращения случайных столкновений на море, предполагала запрет на проведение в ней артиллерийских стрельб и учений военно-морских сил. После приостановки Сеулом действия отдельных положений этого соглашения, в ответ на запуск КНДР военного спутника Пхеньян заявил, что более не считает себя связанным прежними договоренностями. Однако в Южной Корее по-прежнему считают, что КНДР должна придерживаться военного соглашения и обвиняют Север в нарушениях.

https://ria.ru/20231226/sotrudnichestvo-1918142472.html

https://ria.ru/20231229/ekonomika_kitaya-1918854568.html

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в мире, корейский полуостров, россия, пхеньян, сергей лавров, ван и (политик), ким чен ын