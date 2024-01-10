Рейтинг@Mail.ru
Воронежский лагерь принял около ста детей из обстреливаемого Белгорода - РИА Новости, 10.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:07 10.01.2024 (обновлено: 20:43 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/lager-1920599404.html
Воронежский лагерь принял около ста детей из обстреливаемого Белгорода
Воронежский лагерь принял около ста детей из обстреливаемого Белгорода - РИА Новости, 10.01.2024
Воронежский лагерь принял около ста детей из обстреливаемого Белгорода
Около 100 детей из обстреливаемого со стороны Украины Белгорода прибыли в воронежский оздоровительный лагерь "Голубой экран", сообщил в среду мэр Воронежа Вадим РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T19:07
2024-01-10T20:43
белгород
воронеж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920600139_0:0:2524:1420_1920x0_80_0_0_d484edd29101b4ca973d489e1a523f0e.png
ВОРОНЕЖ, 10 янв - РИА Новости. Около 100 детей из обстреливаемого со стороны Украины Белгорода прибыли в воронежский оздоровительный лагерь "Голубой экран", сообщил в среду мэр Воронежа Вадим Кстенин. Власти Воронежской области заявили 8 января, что регион может разместить в оздоровительных лагерях 300 детей из Белгородской области. На следующий день мэр Воронежа сообщил, что лагерь с круглогодичным пребыванием "Голубой экран" готов принять в среду на 21 день более ста детей из Белгорода и сопровождающий их педагогический отряд. "Три автобуса с 93 детьми и 20 педагогами из Белгорода благополучно прибыли в Воронеж. В "Голубом экране" встретили со всем радушием, коллеги помогают разместиться и освоиться. Обязательно накормили с дороги", - написал в своем Telegram-канале Кстенин. По его словам, в корпусах лагеря тепло и есть все, чтобы организовать досуг детей. Другой воронежский круглогодичный детский лагерь, "Кировец", также при необходимости сможет оперативно разместить юных белгородцев.
https://ria.ru/20240109/lager-1920256116.html
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html
белгород
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920600139_379:0:2272:1420_1920x0_80_0_0_9cfa5780f1b226c803d9eed6850387b1.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, воронеж
Белгород, Воронеж
Воронежский лагерь принял около ста детей из обстреливаемого Белгорода

Кстенин: около ста детей из Белгорода прибыли в воронежский лагерь

© Вадим Кстенин/TelegramДети из обстреливаемого со стороны Украины Белгорода прибыли в воронежский оздоровительный лагерь "Голубой экран". 10 января 2024
Дети из обстреливаемого со стороны Украины Белгорода прибыли в воронежский оздоровительный лагерь Голубой экран. 10 января 2024
© Вадим Кстенин/Telegram
Дети из обстреливаемого со стороны Украины Белгорода прибыли в воронежский оздоровительный лагерь "Голубой экран". 10 января 2024
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 10 янв - РИА Новости. Около 100 детей из обстреливаемого со стороны Украины Белгорода прибыли в воронежский оздоровительный лагерь "Голубой экран", сообщил в среду мэр Воронежа Вадим Кстенин.
Власти Воронежской области заявили 8 января, что регион может разместить в оздоровительных лагерях 300 детей из Белгородской области. На следующий день мэр Воронежа сообщил, что лагерь с круглогодичным пребыванием "Голубой экран" готов принять в среду на 21 день более ста детей из Белгорода и сопровождающий их педагогический отряд.
Липецкая область - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Липецкая область примет белгородских ребят в детских лагерях
9 января, 11:30
"Три автобуса с 93 детьми и 20 педагогами из Белгорода благополучно прибыли в Воронеж. В "Голубом экране" встретили со всем радушием, коллеги помогают разместиться и освоиться. Обязательно накормили с дороги", - написал в своем Telegram-канале Кстенин.
По его словам, в корпусах лагеря тепло и есть все, чтобы организовать досуг детей.
Другой воронежский круглогодичный детский лагерь, "Кировец", также при необходимости сможет оперативно разместить юных белгородцев.
Последствия удара украинских войск по центру Белгорода - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами
30 декабря 2023, 19:13
 
БелгородВоронеж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала