https://ria.ru/20240110/lager-1920599404.html
Воронежский лагерь принял около ста детей из обстреливаемого Белгорода
Воронежский лагерь принял около ста детей из обстреливаемого Белгорода - РИА Новости, 10.01.2024
Воронежский лагерь принял около ста детей из обстреливаемого Белгорода
Около 100 детей из обстреливаемого со стороны Украины Белгорода прибыли в воронежский оздоровительный лагерь "Голубой экран", сообщил в среду мэр Воронежа Вадим РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T19:07
2024-01-10T19:07
2024-01-10T20:43
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ВОРОНЕЖ, 10 янв - РИА Новости. Около 100 детей из обстреливаемого со стороны Украины Белгорода прибыли в воронежский оздоровительный лагерь "Голубой экран", сообщил в среду мэр Воронежа Вадим Кстенин. Власти Воронежской области заявили 8 января, что регион может разместить в оздоровительных лагерях 300 детей из Белгородской области. На следующий день мэр Воронежа сообщил, что лагерь с круглогодичным пребыванием "Голубой экран" готов принять в среду на 21 день более ста детей из Белгорода и сопровождающий их педагогический отряд. "Три автобуса с 93 детьми и 20 педагогами из Белгорода благополучно прибыли в Воронеж. В "Голубом экране" встретили со всем радушием, коллеги помогают разместиться и освоиться. Обязательно накормили с дороги", - написал в своем Telegram-канале Кстенин. По его словам, в корпусах лагеря тепло и есть все, чтобы организовать досуг детей. Другой воронежский круглогодичный детский лагерь, "Кировец", также при необходимости сможет оперативно разместить юных белгородцев.
https://ria.ru/20240109/lager-1920256116.html
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html
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белгород, воронеж
Воронежский лагерь принял около ста детей из обстреливаемого Белгорода
Кстенин: около ста детей из Белгорода прибыли в воронежский лагерь
ВОРОНЕЖ, 10 янв - РИА Новости. Около 100 детей из обстреливаемого со стороны Украины Белгорода прибыли в воронежский оздоровительный лагерь "Голубой экран", сообщил в среду мэр Воронежа Вадим Кстенин.
Власти Воронежской области
заявили 8 января, что регион может разместить в оздоровительных лагерях 300 детей из Белгородской области
. На следующий день мэр Воронежа сообщил, что лагерь с круглогодичным пребыванием "Голубой экран" готов принять в среду на 21 день более ста детей из Белгорода и сопровождающий их педагогический отряд.
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"Три автобуса с 93 детьми и 20 педагогами из Белгорода благополучно прибыли в Воронеж. В "Голубом экране" встретили со всем радушием, коллеги помогают разместиться и освоиться. Обязательно накормили с дороги", - написал в своем Telegram-канале Кстенин.
По его словам, в корпусах лагеря тепло и есть все, чтобы организовать досуг детей.
Другой воронежский круглогодичный детский лагерь, "Кировец", также при необходимости сможет оперативно разместить юных белгородцев.
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