https://ria.ru/20240110/kurs-1920425337.html

Курс доллара снизился до 89,81 рубля

Курс доллара снизился до 89,81 рубля - РИА Новости, 10.01.2024

Курс доллара снизился до 89,81 рубля

Курс рубля в начале торгов слегка повышается против доллара и евро, но немного теряет к юаню, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T07:06

2024-01-10T07:06

2024-01-10T07:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Курс рубля в начале торгов слегка повышается против доллара и евро, но немного теряет к юаню, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 утра дешевеет на девять копеек, достигнув 89,81 рубля.Евро же послабел на пять копеек, до 98,23 рубля.Курс юаня, напротив, повышается на одну копейку, теперь китайская валюта стоит 12,51 рубля.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа