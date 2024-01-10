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Курс доллара снизился до 89,81 рубля - РИА Новости, 10.01.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
07:06 10.01.2024 (обновлено: 07:17 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/kurs-1920425337.html
Курс доллара снизился до 89,81 рубля
Курс доллара снизился до 89,81 рубля - РИА Новости, 10.01.2024
Курс доллара снизился до 89,81 рубля
Курс рубля в начале торгов слегка повышается против доллара и евро, но немного теряет к юаню, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T07:06
2024-01-10T07:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Курс рубля в начале торгов слегка повышается против доллара и евро, но немного теряет к юаню, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 утра дешевеет на девять копеек, достигнув 89,81 рубля.Евро же послабел на пять копеек, до 98,23 рубля.Курс юаня, напротив, повышается на одну копейку, теперь китайская валюта стоит 12,51 рубля.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс доллара снизился до 89,81 рубля

Курс доллара на Московской бирже в начале торгов снизился до 89,81 рубля

© AP Photo / Matt SlocumДоллар
Доллар - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Matt Slocum
Доллар. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Курс рубля в начале торгов слегка повышается против доллара и евро, но немного теряет к юаню, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 утра дешевеет на девять копеек, достигнув 89,81 рубля.
Евро же послабел на пять копеек, до 98,23 рубля.
Курс юаня, напротив, повышается на одну копейку, теперь китайская валюта стоит 12,51 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржа
 
 
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