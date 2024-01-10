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Горнолыжные курорты Северного Кавказа назвали число гостей за праздники - РИА Новости, 10.01.2024
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Туризм
 
15:04 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/kurort-1920531191.html
Горнолыжные курорты Северного Кавказа назвали число гостей за праздники
Горнолыжные курорты Северного Кавказа назвали число гостей за праздники - РИА Новости, 10.01.2024
Горнолыжные курорты Северного Кавказа назвали число гостей за праздники
Свыше 100 тысяч туристов посетили в новогодние каникулы горнолыжные курорты Северного Кавказа – "Эльбрус", "Архыз" и "Ведучи", говорится в сообщении... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T15:04
2024-01-10T15:04
туризм
новости - туризм
северный кавказ
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
сергей назаров
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Свыше 100 тысяч туристов посетили в новогодние каникулы горнолыжные курорты Северного Кавказа – "Эльбрус", "Архыз" и "Ведучи", говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития РФ. "Итоги новогодних каникул подтверждают, что курорты Северного Кавказа становятся все более популярны не только среди любителей зимних видов спорта, но и туристов, предпочитающих прогулки в горах. Только "Эльбрус", "Архыз" и "Ведучи" в эти праздники посетило более 100 тысяч туристов", – процитировали в сообщении замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова. Там отметили, что рекордсменом по приросту туристов стал кабардино-балкарский "Эльбрус", который посетило на 35 процентов больше туристов, чем в аналогичный период прошлого года. "На самой высокой горе Европы в новогодние праздники отдохнуло свыше 43 тысяч человек", – уточнили в ведомстве. Отмечается, что "Архыз" в Карачаево-Черкесии в период новогодних каникул посетило свыше 74 тысяч туристов, что на 12 процентов больше по сравнению с прошлыми зимними праздниками. "В новогодние каникулы переменчивая погода то и дело вносила коррективы в работу, к примеру, "Эльбрус" пару дней частично был закрыт по погодным условиям. Но даже несмотря на это мы показали уверенный рост турпотока, и это говорит о том, что туристы осознанно выбирают Северный Кавказ и наши курорты. В эти праздники на высоте более трех с половиной тысяч метров мы открыли новые трассы, и любители горных лыж, сноубордов стремились их протестировать, пока погода была благосклонна", – процитировали гендиректора "Кавказ.РФ" Андрея Юмшанова.
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новости - туризм, северный кавказ, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), сергей назаров
Туризм, Новости - Туризм, Северный Кавказ, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Сергей Назаров
Горнолыжные курорты Северного Кавказа назвали число гостей за праздники

МЭР: более 100 тысяч туристов посетили в праздники курорты Северного Кавказа

© Фото предоставлено УК "Архыз"Туристы на склоне на курорте Архыз
Туристы на склоне на курорте Архыз
© Фото предоставлено УК "Архыз"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Свыше 100 тысяч туристов посетили в новогодние каникулы горнолыжные курорты Северного Кавказа – "Эльбрус", "Архыз" и "Ведучи", говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития РФ.
"Итоги новогодних каникул подтверждают, что курорты Северного Кавказа становятся все более популярны не только среди любителей зимних видов спорта, но и туристов, предпочитающих прогулки в горах. Только "Эльбрус", "Архыз" и "Ведучи" в эти праздники посетило более 100 тысяч туристов", – процитировали в сообщении замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова.
Там отметили, что рекордсменом по приросту туристов стал кабардино-балкарский "Эльбрус", который посетило на 35 процентов больше туристов, чем в аналогичный период прошлого года. "На самой высокой горе Европы в новогодние праздники отдохнуло свыше 43 тысяч человек", – уточнили в ведомстве.
Отмечается, что "Архыз" в Карачаево-Черкесии в период новогодних каникул посетило свыше 74 тысяч туристов, что на 12 процентов больше по сравнению с прошлыми зимними праздниками.
"В новогодние каникулы переменчивая погода то и дело вносила коррективы в работу, к примеру, "Эльбрус" пару дней частично был закрыт по погодным условиям. Но даже несмотря на это мы показали уверенный рост турпотока, и это говорит о том, что туристы осознанно выбирают Северный Кавказ и наши курорты. В эти праздники на высоте более трех с половиной тысяч метров мы открыли новые трассы, и любители горных лыж, сноубордов стремились их протестировать, пока погода была благосклонна", – процитировали гендиректора "Кавказ.РФ" Андрея Юмшанова.
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Назван самый популярный в России горнолыжный курорт на новогодние праздники
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ТуризмНовости - ТуризмСеверный КавказРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Сергей Назаров
 
 
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