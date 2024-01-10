https://ria.ru/20240110/kurort-1920531191.html

Горнолыжные курорты Северного Кавказа назвали число гостей за праздники

Горнолыжные курорты Северного Кавказа назвали число гостей за праздники - РИА Новости, 10.01.2024

Горнолыжные курорты Северного Кавказа назвали число гостей за праздники

Свыше 100 тысяч туристов посетили в новогодние каникулы горнолыжные курорты Северного Кавказа – "Эльбрус", "Архыз" и "Ведучи", говорится в сообщении... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T15:04

2024-01-10T15:04

2024-01-10T15:04

туризм

новости - туризм

северный кавказ

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

сергей назаров

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Свыше 100 тысяч туристов посетили в новогодние каникулы горнолыжные курорты Северного Кавказа – "Эльбрус", "Архыз" и "Ведучи", говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития РФ. "Итоги новогодних каникул подтверждают, что курорты Северного Кавказа становятся все более популярны не только среди любителей зимних видов спорта, но и туристов, предпочитающих прогулки в горах. Только "Эльбрус", "Архыз" и "Ведучи" в эти праздники посетило более 100 тысяч туристов", – процитировали в сообщении замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова. Там отметили, что рекордсменом по приросту туристов стал кабардино-балкарский "Эльбрус", который посетило на 35 процентов больше туристов, чем в аналогичный период прошлого года. "На самой высокой горе Европы в новогодние праздники отдохнуло свыше 43 тысяч человек", – уточнили в ведомстве. Отмечается, что "Архыз" в Карачаево-Черкесии в период новогодних каникул посетило свыше 74 тысяч туристов, что на 12 процентов больше по сравнению с прошлыми зимними праздниками. "В новогодние каникулы переменчивая погода то и дело вносила коррективы в работу, к примеру, "Эльбрус" пару дней частично был закрыт по погодным условиям. Но даже несмотря на это мы показали уверенный рост турпотока, и это говорит о том, что туристы осознанно выбирают Северный Кавказ и наши курорты. В эти праздники на высоте более трех с половиной тысяч метров мы открыли новые трассы, и любители горных лыж, сноубордов стремились их протестировать, пока погода была благосклонна", – процитировали гендиректора "Кавказ.РФ" Андрея Юмшанова.

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новости - туризм, северный кавказ, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), сергей назаров