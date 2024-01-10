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Умер экс-барабанщик Scorpions Джеймс Коттак - РИА Новости, 10.01.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
12:48 10.01.2024 (обновлено: 13:34 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/kottak-1920492335.html
Умер экс-барабанщик Scorpions Джеймс Коттак
Умер экс-барабанщик Scorpions Джеймс Коттак - РИА Новости, 10.01.2024
Умер экс-барабанщик Scorpions Джеймс Коттак
Экс-барабанщик немецкой рок-группы Scorpions Джеймс Коттак, состоявший в ней 20 лет, скончался в возрасте 61 года, сообщила в среду группа. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T12:48
2024-01-10T13:34
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Экс-барабанщик немецкой рок-группы Scorpions Джеймс Коттак, состоявший в ней 20 лет, скончался в возрасте 61 года, сообщила в среду группа. "Наш дорогой друг и барабанщик в течение 20 лет Джеймс Коттак ушел из жизни в возрасте 61 года", - сообщила группа на своем сайте. В заявлении группы отмечается, что для них Коттак был фактически "братом от другой матери" и прекрасным человеком. Сообщение с соболезнованиями подписали все члены группы. Причины смерти указаны не были. Коттак был участником Scorpions с 1996 по 2016 год. Рок-группа Scorpions образовалась в немецком Ганновере в 1965 году и выступает до сих пор.
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Ганновер, Scorpions, В мире, Германия, Шоубиз, Знаменитости, Новости культуры, Новости шоу-бизнеса
Умер экс-барабанщик Scorpions Джеймс Коттак

Экс-барабанщик группы Scorpions Джеймс Коттак умер на 62-м году жизни

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЭкс-барабанщик Scorpions Джеймс Коттак
Экс-барабанщик Scorpions Джеймс Коттак - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Экс-барабанщик Scorpions Джеймс Коттак. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Экс-барабанщик немецкой рок-группы Scorpions Джеймс Коттак, состоявший в ней 20 лет, скончался в возрасте 61 года, сообщила в среду группа.
"Наш дорогой друг и барабанщик в течение 20 лет Джеймс Коттак ушел из жизни в возрасте 61 года", - сообщила группа на своем сайте. В заявлении группы отмечается, что для них Коттак был фактически "братом от другой матери" и прекрасным человеком. Сообщение с соболезнованиями подписали все члены группы. Причины смерти указаны не были.
Коттак был участником Scorpions с 1996 по 2016 год.
Рок-группа Scorpions образовалась в немецком Ганновере в 1965 году и выступает до сих пор.
 
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