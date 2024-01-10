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Умер экс-барабанщик Scorpions Джеймс Коттак

Умер экс-барабанщик Scorpions Джеймс Коттак - РИА Новости, 10.01.2024

Умер экс-барабанщик Scorpions Джеймс Коттак

Экс-барабанщик немецкой рок-группы Scorpions Джеймс Коттак, состоявший в ней 20 лет, скончался в возрасте 61 года, сообщила в среду группа. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T12:48

2024-01-10T12:48

2024-01-10T13:34

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Экс-барабанщик немецкой рок-группы Scorpions Джеймс Коттак, состоявший в ней 20 лет, скончался в возрасте 61 года, сообщила в среду группа. "Наш дорогой друг и барабанщик в течение 20 лет Джеймс Коттак ушел из жизни в возрасте 61 года", - сообщила группа на своем сайте. В заявлении группы отмечается, что для них Коттак был фактически "братом от другой матери" и прекрасным человеком. Сообщение с соболезнованиями подписали все члены группы. Причины смерти указаны не были. Коттак был участником Scorpions с 1996 по 2016 год. Рок-группа Scorpions образовалась в немецком Ганновере в 1965 году и выступает до сих пор.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ганновер, scorpions, в мире, германия, знаменитости, новости культуры, новости шоу-бизнеса