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Умер экс-барабанщик Scorpions Джеймс Коттак
Умер экс-барабанщик Scorpions Джеймс Коттак - РИА Новости, 10.01.2024
Умер экс-барабанщик Scorpions Джеймс Коттак
Экс-барабанщик немецкой рок-группы Scorpions Джеймс Коттак, состоявший в ней 20 лет, скончался в возрасте 61 года, сообщила в среду группа. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T12:48
2024-01-10T12:48
2024-01-10T13:34
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Экс-барабанщик немецкой рок-группы Scorpions Джеймс Коттак, состоявший в ней 20 лет, скончался в возрасте 61 года, сообщила в среду группа. "Наш дорогой друг и барабанщик в течение 20 лет Джеймс Коттак ушел из жизни в возрасте 61 года", - сообщила группа на своем сайте. В заявлении группы отмечается, что для них Коттак был фактически "братом от другой матери" и прекрасным человеком. Сообщение с соболезнованиями подписали все члены группы. Причины смерти указаны не были. Коттак был участником Scorpions с 1996 по 2016 год. Рок-группа Scorpions образовалась в немецком Ганновере в 1965 году и выступает до сих пор.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Ганновер, Scorpions, В мире, Германия, Шоубиз, Знаменитости, Новости культуры, Новости шоу-бизнеса
Умер экс-барабанщик Scorpions Джеймс Коттак
Экс-барабанщик группы Scorpions Джеймс Коттак умер на 62-м году жизни