https://ria.ru/20240110/kotelnaya-1920481255.html

В Электростали рассказали о работе котельной после введения режима ЧС

В Электростали рассказали о работе котельной после введения режима ЧС - РИА Новости, 10.01.2024

В Электростали рассказали о работе котельной после введения режима ЧС

Работы на котельной в Электростали продолжаются в рамках введенного ранее режима ЧС из-за некачественной работы котельной и отсутствия отопления в домах... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T12:06

2024-01-10T12:06

2024-01-10T14:02

общество

электросталь

московская область (подмосковье)

евгений хромушин

андрей воробьев

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

жкх

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Работы на котельной в Электростали продолжаются в рамках введенного ранее режима ЧС из-за некачественной работы котельной и отсутствия отопления в домах восточного района, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации городского округа. Ранее в СМИ появилась информация, что жители подмосковной Электростали разожгли на улице костер, чтобы обратить внимание властей на проблему с отсутствием отопления в домах. "Работы ведутся. Эта ситуация с 11 декабря. Введен режим ЧС, это все в его рамках. Идет ремонт на котельной, но она не останавливается", - рассказали в пресс-службе.По их данным, котельная "Восточная" всё это время подавала отопление и горячую воду без перерыва, но температурный график был занижен. В связи с этим температурный фон в квартирах был от 10 до 15 градусов. Аварийные бригады работали круглосуточно, сбоев, связанных с остановкой котельной, не допускали.Ранее, по данным пресс-службы, были проведены работы по установке пяти грязевых фильтров перед пятью теплообменниками. Идет ремонт химводоподготовки. Он пройдёт в три этапа. Затем будет замена фильтрующего элемента и переврезка системы. Приобретено и поставлено оборудование для проведения капитального ремонта котлов, сформирована бригада, но приступить к работам можно при подходящих температурных условиях.Ранее, по их данным, были проведены работы по установке пяти грязевых фильтров перед пятью теплообменниками. Идет ремонт химводоподготовки. Он пройдёт в три этапа. Затем будет замена фильтрующего элемента и переврезка системы. Приобретено и поставлено оборудование для проведения капитального ремонта котлов, сформирована бригада, но приступить к работам можно при подходящих температурных условиях. Работы ведутся при поддержке и под строгим контролем губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, Минэнерго, МинЖКХ и правительства Московской области в лице вице-губернатора Евгения Хромушина.

https://ria.ru/20240110/otoplenie-1920430969.html

электросталь

московская область (подмосковье)

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общество, электросталь, московская область (подмосковье), евгений хромушин, андрей воробьев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), жкх