https://ria.ru/20240110/knigi-1920493276.html

В издательстве "Захаров" сообщили, что книги Акунина* отдали на экспертизу

В издательстве "Захаров" сообщили, что книги Акунина* отдали на экспертизу - РИА Новости, 10.01.2024

В издательстве "Захаров" сообщили, что книги Акунина* отдали на экспертизу

Книги писателя Бориса Акунина* отдали на экспертизу, сообщили в Telegram-канале издательства "Захаров". РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T12:50

2024-01-10T12:50

2024-01-10T12:54

общество

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

культура

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Книги писателя Бориса Акунина* отдали на экспертизу, сообщили в Telegram-канале издательства "Захаров". Ранее в декабре в издательстве сообщили, что у них проводят обыск. Сотрудники СК РФ посетили издательство, после чего его склад был закрыт. "Единственное, что мы можем сказать: книги Бориса Акунина* (а также Акунина-Чхартишвили*) отданы на экспертизу. Многое будет зависеть от ее исхода", - говорится в сообщении.Также в издательстве подчеркнули, что они продолжают свою работу. Росфинмониторинг внес Георгия Чхартишвили* (псевдоним - Борис Акунин*) в перечень террористов и экстремистов. Позже СК РФ возбудил против писателя дело за фейки о ВС РФ и публичное оправдание терроризма. Издательство "Захаров" было основано 1 марта 1998 года. Основная серия издательства - "Биографии и мемуары", в которой уже вышли более трехсот книг: воспоминаний, дневников, записных книжек и биографий известных людей. Кроме того, "Захаров" выпускает художественную литературу, в том числе Акунина*.* Внесен в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20231225/bykov-1917982689.html

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общество, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)