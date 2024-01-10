https://ria.ru/20240110/kndr-1920526643.html

Венгрия и Словакия не подписали заявление о передаче России ракет из КНДР

Венгрия и Словакия не подписали заявление о передаче России ракет из КНДР - РИА Новости, 10.01.2024

Венгрия и Словакия не подписали заявление о передаче России ракет из КНДР

Венгрия и Словакия стали единственными странами в ЕС, которые не подписали заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и глав МИД стран ЕС, а также... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T14:54

2024-01-10T14:54

2024-01-10T15:15

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Венгрия и Словакия стали единственными странами в ЕС, которые не подписали заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и глав МИД стран ЕС, а также ряда других азиатских и западных государств о якобы передаче России северокорейских ракет. Во вторник пресс-служба Европейской службы внешних связей опубликовала совместное заявление Борреля и глав МИД 48 стран с осуждением якобы "экспорта и предоставления России северокорейских баллистических ракет", а также якобы "использования этих ракет Россией против Украины 30 декабря 2023 года и 2 января 2024 года". Среди 48 перечисленных стран, присоединившихся к заявлению, названы все страны ЕС, кроме Венгрии и Словакии. При этом не указывается, предлагали ли им подписать заявление. Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета Безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России. Посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров в интервью РИА Новости заявлял в этом контексте, что Россия как ответственный член мирового сообщества строго придерживается своих международных обязательств. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в октябре объявил о запуске национальной консультации, в ходе которой будет выяснено мнение населения страны о поддержке Украины, ее членстве в ЕС, отправке ей оружия, поставках украинского зерна в Венгрию, нелегальной миграции и других темах, по которым Будапешт и Брюссель ведут дискуссии. Общая тема консультации - защита венгерского суверенитета. В 2022 году Венгрия провела национальную консультацию о санкциях. Она продлилась с 14 октября по 15 декабря 2022 года, граждан просили высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим уменьшение количества российских туристов и рост цен на продукты. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки. В ней приняли участие 1,36 миллиона из 10 миллионов жителей страны, 97% высказались против антироссийских санкций. Власти Венгрии направили результаты в Брюссель. Орбан ранее также отмечал, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями. По его словам, на выборах в Европарламент в июне 2024 года надо добиться перемен и найти таких руководителей, которые "и в трудные времена могли бы согласовывать работу премьер-министров". Жители Словакии также ранее высказывались против европейского финансирования Украины и поставки ей вооружения. Премьер страны Роберт Фицо заявлял, что большая часть европейских государств одержима ненавистью к России, ради ослабления РФ западные страны готовы воевать до последнего украинского солдата. По его словам, Украина лишь используется в геополитических целях для того, чтобы ослабить Россию в экономическом и международном плане.

https://ria.ru/20240110/ukraina-1920525755.html

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