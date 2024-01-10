https://ria.ru/20240110/kndr-1920461624.html

В Приморье планируют отправлять туристов на горнолыжный отдых в КНДР

В Приморье планируют отправлять туристов на горнолыжный отдых в КНДР - РИА Новости, 10.01.2024

В Приморье планируют отправлять туристов на горнолыжный отдых в КНДР

Первая группа туристов из Приморья, как ожидается, сможет отправиться на горнолыжный курорт в Северную Корею в феврале, сообщили РИА Новости в правительстве... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T11:29

2024-01-10T11:29

2024-01-10T11:29

туризм

пхеньян

владивосток

олег кожемяко

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новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Первая группа туристов из Приморья, как ожидается, сможет отправиться на горнолыжный курорт в Северную Корею в феврале, сообщили РИА Новости в правительстве края. "Тур рассчитан на пять дней. В первый из них туристы прибудут из Владивостока в столицу КНДР – город Пхеньян, осмотрят его ключевые достопримечательности, в том числе триумфальные ворота, Монумент идей Чучхе, памятник основанию Трудовой Партии Кореи, площадь имени Ким Ир Сена и другие. Второй, третий и четвертый дни включают перелет из Пхеньяна непосредственно к месту отдыха и сам отдых на одном из самых современных мировых горнолыжных курортов – Масикрён", - сообщает правительство Приморья. Там оборудованы горнолыжные трассы, лыжные подъемники, есть прокат снаряжения. Самая высокая точка курорта – 1360 метров, самый крутой склон – почти 40 градусов. Всего на курорте 10 многоуровневых трасс, включая маршрут для учеников. Также там есть открытый каток, площадка для игры в снежки, каток для детей, трассы для саней. Гостей примет пятизвездочный отель "Масикрён", где есть большой плавательный бассейн и маленький с джакузи, сауна, кафе, рестораны, бары, бильярд, караоке, детская игровая комната, танцевальная комната. Как уточнили РИА Новости в правительстве Приморья, планируется, что первая группа туристов отправится в КНДР 9 февраля. Организует поездку туроператор "Восток Интур". Согласно информации на сайте этой компании, тур обойдется в 750 долларов. В стоимость включены въездная туристическая виза в КНДР, перелет Владивосток – Пхеньян – Гальма – Пхеньян – Владивосток, размещение: одна ночь в четырехвездочной гостинице и две ночи в пятизвездочной, а также завтрак в отеле, транспорт, все экскурсии с русскоговорящими гидами по запланированной программе. Обед и ужин – за свой счет в отеле "Масикрён", это примерно 5-10 долларов. В стоимость тура не включены ски-пасс и личные расходы. Также на сайте туроператора можно посмотреть стоимость аренды экипировки и других услуг горнолыжного курорта.В декабре 2023 года в КНДР прибыла делегация из Приморья во главе с губернатором Олегом Кожемяко. В ходе поездки представители властей российского региона провели встречи для развития гуманитарных связей с этой страной, прежде всего – в области культуры, туризма и спорта. Кожемяко сообщал, что Северная Корея разработала ряд предложений для российских туроператоров. Он посетил горнолыжный и пляжный курорты в КНДР и заявил, что российский регион проработает вопросы организации маршрутов для отдыха там россиян.

https://ria.ru/20231011/kndr-1901067673.html

пхеньян

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пхеньян, владивосток, олег кожемяко, ким ир сен, новости - туризм