https://ria.ru/20240110/kito-1920616132.html

Улицы в центре столицы Эквадора Кито опустели после беспорядков

Улицы в центре столицы Эквадора Кито опустели после беспорядков - РИА Новости, 10.01.2024

Улицы в центре столицы Эквадора Кито опустели после беспорядков

Улицы на севере и в центре столицы Эквадора Кито опустели после беспорядков, которые устроили местные бандиты в ответ на действия правительства по наведению... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T20:54

2024-01-10T20:54

2024-01-10T23:49

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КИТО, 10 янв — РИА Новости. Улицы на севере и в центре столицы Эквадора Кито опустели после беспорядков, которые устроили местные бандиты в ответ на действия правительства по наведению порядка в тюрьмах страны - корреспондент РИА Новости поговорил с редкими прохожими, которые рассказали о страхе перед преступниками и надежде на правительство в обеспечении безопасности."Сегодня с утра всё спокойно и ходят автобусы, хотя ряд предприятий остаются закрытыми из-за вчерашних беспорядков. Эквадор переживает кризис в сфере безопасности, и я надеюсь, что президент сможет что-то сделать - невозможно жить без возможности пройти или проехать по улицам", - заявила агентству жительница столицы Аида Вильясис.Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой, 139 сотрудников которой оказались в заложниках. После этого в ряде городов начались беспорядки - в ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле произошли взрывы самодельных бомб. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семь правоохранителей в столице Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы удалось освободить живыми.Кроме того, 9 января неизвестные в масках с холодным оружием ворвались в студию телеканала TC в Гуаякиле, их смогли задержать. После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Хайме Вела Эрасо объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.В разговоре с корреспондентом РИА Новости столичные жители отметили, что опасаются повторения всплесков уличного насилия. Тревожность жителей усиливается также из-за экстренных мер правительства, которое привлекло армию в города и перевело на удаленную работу все образовательные учреждения."Есть некоторый страх, потому что учебные занятия отменили - мой младший брат сидит дома. Мы здесь работаем, но посмотрим, что произойдет дальше", - сказала другая собеседница, Найбелис Эрнандес.Согласно данным национальной полиции, с начала беспорядков в стране были задержаны 70 человек, а также 17 заключенных, бежавших во время бунтов в тюрьмах. На улицах были изъяты восемь взрывных устройств и 15 бутылок с зажигательной смесью, девять единиц огнестрельного оружия, 308 патронов, 12 мотоциклов и автомобилей.Нынешний глава Эквадора пришел к власти с лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес.Российское посольство в Эквадоре на фоне ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта в заявлении настоятельно рекомендовало воздержаться от посещения страны. По информации МИД РФ, на данный момент в Эквадоре не зафиксировано происшествий с россиянами.

https://ria.ru/20240110/ekvador-1920632298.html

https://ria.ru/20240110/ekvador-1920609589.html

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Опустевшие улицы Кито Опустевшие улицы Кито 2024-01-10T20:54 true PT0M31S

Захват заложников и беспорядки в Эквадоре В Эквадоре в начале 2024 года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд. Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC. Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали. В стране введен режим "внутреннего вооруженного конфликта". 2024-01-10T20:54 true PT0M35S

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в мире, эквадор, кито, беспорядки в эквадоре, россия