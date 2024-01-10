https://ria.ru/20240110/khusity-1920536192.html

Хуситы заявили об атаке на американский корабль в Красном море

Хуситы заявили об атаке на американский корабль в Красном море - РИА Новости, 10.01.2024

Хуситы заявили об атаке на американский корабль в Красном море

Шиитское движение "Ансар Алла" атаковало американский корабль в Красном море, сообщил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T15:15

2024-01-10T15:15

2024-01-10T16:42

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ансар алла

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 10 янв — РИА Новости. Шиитское движение "Ансар Алла" атаковало американский корабль в Красном море, сообщил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала "Аль-Масира"."Военно-морские силы, ракетные войска и беспилотная авиация Вооруженных сил Йемена провели совместную военную операцию с использованием большого количества баллистических и противокорабельных ракет, беспилотников, нанеся удар по американскому кораблю", — сказал спикер движения.По его словам, хуситы атаковали судно, которое "обеспечивало поддержку" флоту Израиля. Сариа добавил, операция стала ответом на "вероломное нападение" со стороны США 31 декабря.Хуситы будут препятствовать проходу израильских или связанных с Израилем кораблей до тех пор, пока не будет снята блокада с сектора Газа, заключил Сариа.Как заявляло британское Минобороны, минувшей ночью Великобритания и США отразили крупнейшую атаку движения хуситов в Красном море.По данным CNN, ВМС США сбили 24 ракеты и беспилотника, запущенные с территории Йемена. Как отметили источники телеканала в Пентагоне, ни один американский корабль или член экипажа не пострадал. Силы США, входящих наряду с другими странами в коалицию в рамках операции "Страж процветания", представлены в регионе тремя эсминцами.Движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море.США объявили, что в ответ на участившиеся атаки вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. Тогда в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц коалиции.

https://ria.ru/20240104/nebenzya-1919641351.html

https://ria.ru/20231218/torgovlya-1916335056.html

https://ria.ru/20240110/ozhidaniya-1920452716.html

красное море

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в мире, красное море, сша, йемен, ансар алла, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году