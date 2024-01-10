Хуситы заявили об атаке на американский корабль в Красном море
Движение "Ансар Алла" заявило, что напало на американский корабль в Красном море
Эсминец США. Архивное фото
ДОХА, 10 янв — РИА Новости. Шиитское движение "Ансар Алла" атаковало американский корабль в Красном море, сообщил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала "Аль-Масира".
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"Военно-морские силы, ракетные войска и беспилотная авиация Вооруженных сил Йемена провели совместную военную операцию с использованием большого количества баллистических и противокорабельных ракет, беспилотников, нанеся удар по американскому кораблю", — сказал спикер движения.
В последний день 2023 года десять бойцов движения "Ансар Алла" погибли в результате американского удара по их лодкам в Красном море после атаки хуситов на контейнеровоз датской компании Maersk.
Хуситы будут препятствовать проходу израильских или связанных с Израилем кораблей до тех пор, пока не будет снята блокада с сектора Газа, заключил Сариа.
Как заявляло британское Минобороны, минувшей ночью Великобритания и США отразили крупнейшую атаку движения хуситов в Красном море.
По данным CNN, ВМС США сбили 24 ракеты и беспилотника, запущенные с территории Йемена. Как отметили источники телеканала в Пентагоне, ни один американский корабль или член экипажа не пострадал. Силы США, входящих наряду с другими странами в коалицию в рамках операции "Страж процветания", представлены в регионе тремя эсминцами.
Движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море.
США объявили, что в ответ на участившиеся атаки вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. Тогда в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц коалиции.