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Британия заявила об отражении с США крупнейшей атаки хуситов в Красном море - РИА Новости, 10.01.2024
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11:40 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/khusity-1920474321.html
Британия заявила об отражении с США крупнейшей атаки хуситов в Красном море
Британия заявила об отражении с США крупнейшей атаки хуситов в Красном море - РИА Новости, 10.01.2024
Британия заявила об отражении с США крупнейшей атаки хуситов в Красном море
Великобритания и США отразили крупнейшую атаку движения "Ансар алла" (хуситы) в Красном море, говорится в заявлении британского Минобороны, распространенном... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T11:40
2024-01-10T11:40
в мире
красное море
сша
великобритания
грант шаппс
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Великобритания и США отразили крупнейшую атаку движения "Ансар алла" (хуситы) в Красном море, говорится в заявлении британского Минобороны, распространенном главой ведомства Грантом Шаппсом на его странице в соцсети X. Ранее американский телеканал CNN сообщил, что ВМС США сбили в Красном море 24 ракеты и беспилотника, запущенные хуситами с территории Йемена в рамках одной из крупнейших предпринятых ими за последние месяцы атак. "Ночью (британский корабль - ред.) HMS DIAMOND вместе с военными кораблями США успешно отразил крупнейшую на настоящий момент атаку в Красном море со стороны поддерживаемых Ираном хуситов. Задействовав ракеты Sea Viper и свои орудия, DIAMOND уничтожил множество ударных беспилотников, направлявшихся к нему и торговым судам в регионе", - сказано в заявлении Минобороны, размещенном на странице Шаппса. Сам британский корабль и его экипаж не пострадали, сообщили в оборонном ведомстве. Ранее движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.
https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html
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красное море
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в мире, красное море, сша, великобритания, грант шаппс, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Красное море, США, Великобритания, Грант Шаппс, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Британия заявила об отражении с США крупнейшей атаки хуситов в Красном море

Глава МО Шаппс: Британия и США отразили крупнейшую атаку хуситов в Красном море

© Фото : MoD/Crown copyrightЭскадренный миноносец HMS Diamond
Эскадренный миноносец HMS Diamond - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Фото : MoD/Crown copyright
Эскадренный миноносец HMS Diamond. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Великобритания и США отразили крупнейшую атаку движения "Ансар алла" (хуситы) в Красном море, говорится в заявлении британского Минобороны, распространенном главой ведомства Грантом Шаппсом на его странице в соцсети X.
Ранее американский телеканал CNN сообщил, что ВМС США сбили в Красном море 24 ракеты и беспилотника, запущенные хуситами с территории Йемена в рамках одной из крупнейших предпринятых ими за последние месяцы атак.
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"Ночью (британский корабль - ред.) HMS DIAMOND вместе с военными кораблями США успешно отразил крупнейшую на настоящий момент атаку в Красном море со стороны поддерживаемых Ираном хуситов. Задействовав ракеты Sea Viper и свои орудия, DIAMOND уничтожил множество ударных беспилотников, направлявшихся к нему и торговым судам в регионе", - сказано в заявлении Минобороны, размещенном на странице Шаппса.
Сам британский корабль и его экипаж не пострадали, сообщили в оборонном ведомстве.
Ранее движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.
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В миреКрасное мореСШАВеликобританияГрант ШаппсАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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