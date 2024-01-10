https://ria.ru/20240110/khusity-1920474321.html

Британия заявила об отражении с США крупнейшей атаки хуситов в Красном море

Британия заявила об отражении с США крупнейшей атаки хуситов в Красном море - РИА Новости, 10.01.2024

Британия заявила об отражении с США крупнейшей атаки хуситов в Красном море

Великобритания и США отразили крупнейшую атаку движения "Ансар алла" (хуситы) в Красном море, говорится в заявлении британского Минобороны, распространенном... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T11:40

2024-01-10T11:40

2024-01-10T11:40

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сша

великобритания

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ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Великобритания и США отразили крупнейшую атаку движения "Ансар алла" (хуситы) в Красном море, говорится в заявлении британского Минобороны, распространенном главой ведомства Грантом Шаппсом на его странице в соцсети X. Ранее американский телеканал CNN сообщил, что ВМС США сбили в Красном море 24 ракеты и беспилотника, запущенные хуситами с территории Йемена в рамках одной из крупнейших предпринятых ими за последние месяцы атак. "Ночью (британский корабль - ред.) HMS DIAMOND вместе с военными кораблями США успешно отразил крупнейшую на настоящий момент атаку в Красном море со стороны поддерживаемых Ираном хуситов. Задействовав ракеты Sea Viper и свои орудия, DIAMOND уничтожил множество ударных беспилотников, направлявшихся к нему и торговым судам в регионе", - сказано в заявлении Минобороны, размещенном на странице Шаппса. Сам британский корабль и его экипаж не пострадали, сообщили в оборонном ведомстве. Ранее движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.

https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html

https://ria.ru/20240103/ugrozy-1919494906.html

красное море

сша

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, красное море, сша, великобритания, грант шаппс, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году