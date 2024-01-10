Британия заявила об отражении с США крупнейшей атаки хуситов в Красном море
Глава МО Шаппс: Британия и США отразили крупнейшую атаку хуситов в Красном море
© Фото : MoD/Crown copyrightЭскадренный миноносец HMS Diamond
© Фото : MoD/Crown copyright
Эскадренный миноносец HMS Diamond. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Великобритания и США отразили крупнейшую атаку движения "Ансар алла" (хуситы) в Красном море, говорится в заявлении британского Минобороны, распространенном главой ведомства Грантом Шаппсом на его странице в соцсети X.
Ранее американский телеканал CNN сообщил, что ВМС США сбили в Красном море 24 ракеты и беспилотника, запущенные хуситами с территории Йемена в рамках одной из крупнейших предпринятых ими за последние месяцы атак.
"Ночью (британский корабль - ред.) HMS DIAMOND вместе с военными кораблями США успешно отразил крупнейшую на настоящий момент атаку в Красном море со стороны поддерживаемых Ираном хуситов. Задействовав ракеты Sea Viper и свои орудия, DIAMOND уничтожил множество ударных беспилотников, направлявшихся к нему и торговым судам в регионе", - сказано в заявлении Минобороны, размещенном на странице Шаппса.
Сам британский корабль и его экипаж не пострадали, сообщили в оборонном ведомстве.
Ранее движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.