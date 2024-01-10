Хуситы выпустили ракету по судну в Красном море, сообщают СМИ
Sky News Arabia: хуситы выпустили ракету по судну в Красном море
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла". Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) выпустило ракету по судну в Красном море, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на йеменские источники.
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"Хуситы запустили ракету по судну в южной части Красного моря", - говорится в сообщении телеканала.
При этом телеканал не уточняет принадлежность судна.
Ранее во вторник Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС страны сообщило, что получило сведения об инциденте в Красном море примерно в 50 морских милях к западу от портового города Ходейда.
Ранее движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.