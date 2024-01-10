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Хуситы выпустили ракету по судну в Красном море, сообщают СМИ - РИА Новости, 10.01.2024
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00:05 10.01.2024 (обновлено: 00:06 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/khusity-1920410786.html
Хуситы выпустили ракету по судну в Красном море, сообщают СМИ
Хуситы выпустили ракету по судну в Красном море, сообщают СМИ - РИА Новости, 10.01.2024
Хуситы выпустили ракету по судну в Красном море, сообщают СМИ
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) выпустило ракету по судну в Красном море, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на йеменские... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T00:05
2024-01-10T00:06
в мире
красное море
сша
йемен
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) выпустило ракету по судну в Красном море, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на йеменские источники. "Хуситы запустили ракету по судну в южной части Красного моря", - говорится в сообщении телеканала. При этом телеканал не уточняет принадлежность судна. Ранее во вторник Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС страны сообщило, что получило сведения об инциденте в Красном море примерно в 50 морских милях к западу от портового города Ходейда. Ранее движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.
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в мире, красное море, сша, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Красное море, США, Йемен, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хуситы выпустили ракету по судну в Красном море, сообщают СМИ

Sky News Arabia: хуситы выпустили ракету по судну в Красном море

© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) выпустило ракету по судну в Красном море, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на йеменские источники.
«
"Хуситы запустили ракету по судну в южной части Красного моря", - говорится в сообщении телеканала.
При этом телеканал не уточняет принадлежность судна.
Ранее во вторник Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС страны сообщило, что получило сведения об инциденте в Красном море примерно в 50 морских милях к западу от портового города Ходейда.
Ранее движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.
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В миреКрасное мореСШАЙеменАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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