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Хуситы выпустили ракету по судну в Красном море, сообщают СМИ

Хуситы выпустили ракету по судну в Красном море, сообщают СМИ - РИА Новости, 10.01.2024

Хуситы выпустили ракету по судну в Красном море, сообщают СМИ

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) выпустило ракету по судну в Красном море, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на йеменские... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T00:05

2024-01-10T00:05

2024-01-10T00:06

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) выпустило ракету по судну в Красном море, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на йеменские источники. "Хуситы запустили ракету по судну в южной части Красного моря", - говорится в сообщении телеканала. При этом телеканал не уточняет принадлежность судна. Ранее во вторник Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС страны сообщило, что получило сведения об инциденте в Красном море примерно в 50 морских милях к западу от портового города Ходейда. Ранее движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.

https://ria.ru/20240106/bespilotnik-1919983806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, красное море, сша, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году