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Пескову не понравилась поездка на снегоболотоходе "Хищник" - РИА Новости, 11.01.2024
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18:11 10.01.2024 (обновлено: 04:39 11.01.2024)
https://ria.ru/20240110/khischnik-1920586370.html
Пескову не понравилась поездка на снегоболотоходе "Хищник"
Пескову не понравилась поездка на снегоболотоходе "Хищник" - РИА Новости, 11.01.2024
Пескову не понравилась поездка на снегоболотоходе "Хищник"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что остался не очень доволен поездкой на снегоходе "Хищник" и считает, что машину надо дорабатывать. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-10T18:11
2024-01-11T04:39
россия
дмитрий песков
владимир путин
технологии
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что остался не очень доволен поездкой на снегоходе "Хищник" и считает, что машину надо дорабатывать. "Вы знаете, если честно, то не очень. Я бы к производителям бы обратился, ну, машину надо, конечно, доводить до ума. Они производят. Но вот наш водитель рассказывал, что сам напильником ее совершенствовал, сам докручивал и так далее, руль работает плохо, коробка плохо, очень хорошо работает двигатель, но выяснилось, что двигатель импортный", - сказал он журналистам. "Конечно, к производителям хочется обратиться, что надо, все-таки, до ума доводить. А они пытаются почивать на лаврах. Ничего другого нет, поэтому все у них покупают", - добавил Песков. Он отметил, что это проблема, с которой надо бороться. "Была бы конкуренция побольше, они бы шевелились. А они не шевелятся. Поэтому я вот так вот обрушился с критикой", - сказал Песков. На вопрос о впечатлениях президента Владимира Путина от поездки на "Хищнике" Песков признался, что он не знает.
https://ria.ru/20230319/putin-1858926748.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, технологии
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Технологии
Пескову не понравилась поездка на снегоболотоходе "Хищник"

Песков считает, что снегоболотоход "Хищник" надо довести до ума

© Фото : RIA_Kremlinpool/TelegramСнегоболотоход "Хищник"
Снегоболотоход Хищник - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Фото : RIA_Kremlinpool/Telegram
Снегоболотоход "Хищник"
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что остался не очень доволен поездкой на снегоходе "Хищник" и считает, что машину надо дорабатывать.
"Вы знаете, если честно, то не очень. Я бы к производителям бы обратился, ну, машину надо, конечно, доводить до ума. Они производят. Но вот наш водитель рассказывал, что сам напильником ее совершенствовал, сам докручивал и так далее, руль работает плохо, коробка плохо, очень хорошо работает двигатель, но выяснилось, что двигатель импортный", - сказал он журналистам.
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"Конечно, к производителям хочется обратиться, что надо, все-таки, до ума доводить. А они пытаются почивать на лаврах. Ничего другого нет, поэтому все у них покупают", - добавил Песков.
Он отметил, что это проблема, с которой надо бороться. "Была бы конкуренция побольше, они бы шевелились. А они не шевелятся. Поэтому я вот так вот обрушился с критикой", - сказал Песков.
На вопрос о впечатлениях президента Владимира Путина от поездки на "Хищнике" Песков признался, что он не знает.
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