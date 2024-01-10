"Ужасающие последствия". Киев предупредили о приближающейся катастрофе
WP: прекращение американской помощи станет катастрофой для Киева
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Неспособность США выделить Украине финансовую помощь станет катастрофой для Киева, написал обозреватель Washington Post Макс Бут.
«
"Американские деньги для Украины закончились. Если конгресс не предпримет никаких действий, Украина <…> столкнется с ужасающими последствиями", — заявил он.
Журналист также обсудил эту ситуацию с генеральным директором Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алиной Поляковой, которая назвала последствия прекращения американской помощи "катастрофическими" для киевских властей.
"Они (украинцы. — Прим. ред.) потерпят поражение без поддержки США. <…> Я думаю, что победа России на Украине станет, откровенно говоря, концом глобального лидерства Штатов", — добавила Полякова.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.