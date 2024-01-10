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"Ужасающие последствия". Киев предупредили о приближающейся катастрофе - РИА Новости, 10.01.2024
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01:45 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/katastrofa-1920415925.html
"Ужасающие последствия". Киев предупредили о приближающейся катастрофе
"Ужасающие последствия". Киев предупредили о приближающейся катастрофе - РИА Новости, 10.01.2024
"Ужасающие последствия". Киев предупредили о приближающейся катастрофе
Неспособность США выделить Украине финансовую помощь станет катастрофой для Киева, написал обозреватель Washington Post Макс Бут. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T01:45
2024-01-10T01:45
в мире
украина
сша
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Неспособность США выделить Украине финансовую помощь станет катастрофой для Киева, написал обозреватель Washington Post Макс Бут."Американские деньги для Украины закончились. Если конгресс не предпримет никаких действий, Украина &lt;…&gt; столкнется с ужасающими последствиями", — заявил он.Журналист также обсудил эту ситуацию с генеральным директором Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алиной Поляковой, которая назвала последствия прекращения американской помощи "катастрофическими" для киевских властей."Они (украинцы. — Прим. ред.) потерпят поражение без поддержки США. &lt;…&gt; Я думаю, что победа России на Украине станет, откровенно говоря, концом глобального лидерства Штатов", — добавила Полякова.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20240109/ukraina-1920392868.html
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в мире, украина, сша
В мире, Украина, США
"Ужасающие последствия". Киев предупредили о приближающейся катастрофе

WP: прекращение американской помощи станет катастрофой для Киева

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Неспособность США выделить Украине финансовую помощь станет катастрофой для Киева, написал обозреватель Washington Post Макс Бут.
«
"Американские деньги для Украины закончились. Если конгресс не предпримет никаких действий, Украина <…> столкнется с ужасающими последствиями", — заявил он.
Журналист также обсудил эту ситуацию с генеральным директором Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алиной Поляковой, которая назвала последствия прекращения американской помощи "катастрофическими" для киевских властей.
"Они (украинцы. — Прим. ред.) потерпят поражение без поддержки США. <…> Я думаю, что победа России на Украине станет, откровенно говоря, концом глобального лидерства Штатов", — добавила Полякова.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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