https://ria.ru/20240110/katastrofa-1920415925.html

"Ужасающие последствия". Киев предупредили о приближающейся катастрофе

"Ужасающие последствия". Киев предупредили о приближающейся катастрофе - РИА Новости, 10.01.2024

"Ужасающие последствия". Киев предупредили о приближающейся катастрофе

Неспособность США выделить Украине финансовую помощь станет катастрофой для Киева, написал обозреватель Washington Post Макс Бут. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T01:45

2024-01-10T01:45

2024-01-10T01:45

в мире

украина

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878987_0:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_deabab28cf566cc67fbb304e2793300a.jpg

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Неспособность США выделить Украине финансовую помощь станет катастрофой для Киева, написал обозреватель Washington Post Макс Бут."Американские деньги для Украины закончились. Если конгресс не предпримет никаких действий, Украина <…> столкнется с ужасающими последствиями", — заявил он.Журналист также обсудил эту ситуацию с генеральным директором Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алиной Поляковой, которая назвала последствия прекращения американской помощи "катастрофическими" для киевских властей."Они (украинцы. — Прим. ред.) потерпят поражение без поддержки США. <…> Я думаю, что победа России на Украине станет, откровенно говоря, концом глобального лидерства Штатов", — добавила Полякова.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20240109/ukraina-1920392868.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша