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Суд не принял иск к Ивлеевой на миллиард рублей - РИА Новости, 10.01.2024
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Шоубиз
 
17:59 10.01.2024 (обновлено: 21:49 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/ivleeva-1920582800.html
Суд не принял иск к Ивлеевой на миллиард рублей
Суд не принял иск к Ивлеевой на миллиард рублей - РИА Новости, 10.01.2024
Суд не принял иск к Ивлеевой на миллиард рублей
Хамовнический районный суд Москвы не принял к рассмотрению коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой на миллиард рублей о компенсации морального вреда,... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T17:59
2024-01-10T21:49
шоубиз
анастасия ивлеева
происшествия
москва
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общественная наблюдательная комиссия
ксения собчак
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Хамовнический районный суд Москвы не принял к рассмотрению коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой на миллиард рублей о компенсации морального вреда, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Определением от 9 января Хамовнический районный суд Москвы вернул исковое заявление Иншакова А. И. и лиц, присоединившихся к иску к Ивлеевой А. В., поскольку сведения о том, что Ивлеева проживает на территории района Хамовники, отсутствуют, при этом имеются сведения о ее регистрации на территории иного субъекта", — сказала собеседница агентства.Иск был подан после скандального мероприятия, организованного блогером в декабре прошлого года в клубе "Мутабор". На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других. Событие получило название "голая вечеринка", поскольку, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.В итоге Ивлеевой и другим присутствовавшим на мероприятии пришлось оправдываться. Хамовнический райсуд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогерше на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а Лефортовский райсуд оштрафовал ее на 100 тысяч по статье КоАП "Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка".Рэпера Vacío (Николай Васильев), который ходил на вечеринке в носке на половом органе, сперва арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*, а затем арестовали еще на десять суток за неповиновение полиции. Кроме того, как рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, по словам Васильева, после задержания его отвезли в военкомат, где вручили повестку.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html
https://ria.ru/20231227/ivleeva-1918357760.html
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анастасия ивлеева, происшествия, москва, россия, общественная наблюдательная комиссия, ксения собчак, филипп киркоров
Шоубиз, Анастасия Ивлеева, Происшествия, Москва, Россия, Общественная наблюдательная комиссия, Ксения Собчак, Филипп Киркоров
Суд не принял иск к Ивлеевой на миллиард рублей

Суд не принял иск к Ивлеевой на миллиард рублей о компенсации морального вреда

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАнастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Анастасия Ивлеева. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Хамовнический районный суд Москвы не принял к рассмотрению коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой на миллиард рублей о компенсации морального вреда, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Определением от 9 января Хамовнический районный суд Москвы вернул исковое заявление Иншакова А. И. и лиц, присоединившихся к иску к Ивлеевой А. В., поскольку сведения о том, что Ивлеева проживает на территории района Хамовники, отсутствуют, при этом имеются сведения о ее регистрации на территории иного субъекта", — сказала собеседница агентства.
Телеведущая Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Россия возвращает звезд из "голой вечеринки" в реальность
28 декабря 2023, 08:00
Иск был подан после скандального мероприятия, организованного блогером в декабре прошлого года в клубе "Мутабор". На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других. Событие получило название "голая вечеринка", поскольку, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.
В итоге Ивлеевой и другим присутствовавшим на мероприятии пришлось оправдываться. Хамовнический райсуд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогерше на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а Лефортовский райсуд оштрафовал ее на 100 тысяч по статье КоАП "Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка".
Рэпера Vacío (Николай Васильев), который ходил на вечеринке в носке на половом органе, сперва арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*, а затем арестовали еще на десять суток за неповиновение полиции. Кроме того, как рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, по словам Васильева, после задержания его отвезли в военкомат, где вручили повестку.
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Ивлеева попросила второй шанс у российского народа после "голой вечеринки"
27 декабря 2023, 07:32
* Запрещенная в России экстремистская организация.
 
ШоубизАнастасия ИвлееваПроисшествияМоскваРоссияОбщественная наблюдательная комиссияКсения СобчакФилипп Киркоров
 
 
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