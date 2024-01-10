https://ria.ru/20240110/islamist-1920485586.html

Суд в Челябинске выдворил из страны лишенного гражданства России исламиста

Суд в Челябинске выдворил из страны лишенного гражданства России исламиста - РИА Новости, 10.01.2024

Суд в Челябинске выдворил из страны лишенного гражданства России исламиста

Отбывшего срок, но не вставшего на путь исправления исламиста лишили гражданства РФ, суд в Челябинске выдворил его из страны, сообщила пресс-служба УФСБ России... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T12:20

2024-01-10T12:20

2024-01-10T12:20

происшествия

россия

челябинск

центральная азия

хизб ут-тахрир аль-ислами

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ЧЕЛЯБИНСК, 10 янв – РИА Новости. Отбывшего срок, но не вставшего на путь исправления исламиста лишили гражданства РФ, суд в Челябинске выдворил его из страны, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону. По данным пресс-службы, член организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, отбыв срок по части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности организации, признанной террористической), части 1 статьи 30, статьи 278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату власти), продолжил запрещенную деятельность. Будучи уроженцем одной из стран Центральной Азии, он получил российское гражданство для совершения террористических преступлений, поэтому решение о его приеме в гражданство РФ отменено. "По решению Тракторозаводского районного суда Челябинска за нарушение режима пребывания он был выдворен за пределы Российской Федерации в страну исхода", - говорится в сообщении. Кроме того, полицией мужчина был дважды привлечен к административной ответственности по части 1 и 1.1 статьи 18.8 КоАП России (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ), уточняется в сообщении.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

россия

челябинск

центральная азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, челябинск, центральная азия, хизб ут-тахрир аль-ислами