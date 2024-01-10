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Суд в Челябинске выдворил из страны лишенного гражданства России исламиста - РИА Новости, 10.01.2024
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12:20 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/islamist-1920485586.html
Суд в Челябинске выдворил из страны лишенного гражданства России исламиста
Суд в Челябинске выдворил из страны лишенного гражданства России исламиста - РИА Новости, 10.01.2024
Суд в Челябинске выдворил из страны лишенного гражданства России исламиста
Отбывшего срок, но не вставшего на путь исправления исламиста лишили гражданства РФ, суд в Челябинске выдворил его из страны, сообщила пресс-служба УФСБ России... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T12:20
2024-01-10T12:20
происшествия
россия
челябинск
центральная азия
хизб ут-тахрир аль-ислами
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 янв – РИА Новости. Отбывшего срок, но не вставшего на путь исправления исламиста лишили гражданства РФ, суд в Челябинске выдворил его из страны, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону. По данным пресс-службы, член организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, отбыв срок по части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности организации, признанной террористической), части 1 статьи 30, статьи 278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату власти), продолжил запрещенную деятельность. Будучи уроженцем одной из стран Центральной Азии, он получил российское гражданство для совершения террористических преступлений, поэтому решение о его приеме в гражданство РФ отменено. "По решению Тракторозаводского районного суда Челябинска за нарушение режима пребывания он был выдворен за пределы Российской Федерации в страну исхода", - говорится в сообщении. Кроме того, полицией мужчина был дважды привлечен к административной ответственности по части 1 и 1.1 статьи 18.8 КоАП России (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ), уточняется в сообщении.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html
россия
челябинск
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происшествия, россия, челябинск, центральная азия, хизб ут-тахрир аль-ислами
Происшествия, Россия, Челябинск, Центральная Азия, Хизб ут-Тахрир аль-Ислами
Суд в Челябинске выдворил из страны лишенного гражданства России исламиста

Суд в Челябинске отменил исламисту решение о гражданстве РФ и выдворил из страны

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 янв – РИА Новости. Отбывшего срок, но не вставшего на путь исправления исламиста лишили гражданства РФ, суд в Челябинске выдворил его из страны, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным пресс-службы, член организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, отбыв срок по части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности организации, признанной террористической), части 1 статьи 30, статьи 278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату власти), продолжил запрещенную деятельность. Будучи уроженцем одной из стран Центральной Азии, он получил российское гражданство для совершения террористических преступлений, поэтому решение о его приеме в гражданство РФ отменено.
«
"По решению Тракторозаводского районного суда Челябинска за нарушение режима пребывания он был выдворен за пределы Российской Федерации в страну исхода", - говорится в сообщении.
Кроме того, полицией мужчина был дважды привлечен к административной ответственности по части 1 и 1.1 статьи 18.8 КоАП России (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ), уточняется в сообщении.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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