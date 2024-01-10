https://ria.ru/20240110/irak-1920547344.html

Ирак заявил, что может сам защитить себя и добивается вывода коалиции США

Ирак заявил, что может сам защитить себя и добивается вывода коалиции США - РИА Новости, 10.01.2024

Ирак заявил, что может сам защитить себя и добивается вывода коалиции США

Ирак добивается вывода с его территории международной военной коалиции, которая создавалась для борьбы с террористической организацией "Исламское государство*"... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T16:03

2024-01-10T16:03

2024-01-10T16:33

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ДОХА, 10 янв - РИА Новости. Ирак добивается вывода с его территории международной военной коалиции, которая создавалась для борьбы с террористической организацией "Исламское государство*" (ИГ*, запрещена в РФ), потому что может сам защитить себя от терроризма, заявил премьер-министр Мухаммад Шиа ас-Судани СМИ."Мы добиваемся вывода коалиции, потому что Ирак теперь может сам защитить себя от терроризма и должен осуществлять полный суверенитет над своей территорией", - сказал ас-Судани, чьи слова цитирует Иракское агентство новостей INA.Требование иракских политических сил о выводе иностранных военных из Ирака стало звучать все чаще в последнее время в свете постоянных обстрелов шиитским ополчением военных баз США в Ираке на фоне эскалации ситуации в регионе из-за действий Израиля в Палестине и атак со стороны США целей в Ираке в ответ на это."Прекращение присутствия международной коалиции в Ираке предотвратит дальнейшую напряженность и запутанность вопросов, связанных с внутренней и региональной безопасностью", - добавил он.Как пояснил ас-Судани, существует необходимость реорганизовать отношения с международной коалицией, чтобы ее присутствие и действия в Ираке не были целью или оправданием для какой-либо стороны, внутренней или внешней, влияющей на стабильность в Ираке и регионе.По его мнению, выход коалиционных сил должен быть согласован в рамках процесса взаимопонимания и диалога.Как отметил премьер, Ирак открыт для установления двусторонних отношений и участия в сотрудничестве в области безопасности со странами коалиции, включая США. "Этот процесс может включать обучение и консультирование иракских сил безопасности, а также закупку вооружений", - отметил ас-Судани.При этом иракский премьер указал, что США не являются врагом Ирака, и Багдад не находится с ними в состоянии войны, но "если эта напряженность сохранится, она, безусловно, повлияет и создаст разрыв в отношениях между двумя странами".* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20240110/ssha-1920414103.html

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в мире, ирак, сша, россия