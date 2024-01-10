СМИ: премьер Ирака хотел обсудить с США сохранение присутствия их сил
Politico: премьер Ирака хотел обсудить с США сохранение присутствия их сил
© AP Photo / Hadi MizbanВид на Багдад
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид на Багдад. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани сообщил американским чиновникам в частном порядке, что хочет обсудить сохранение присутствия американских сил в стране, утверждает газета Politico со ссылкой на полученное сообщение госдепа США.
Ранее советник по прессе иракского премьер-министра Хишам ар-Рукаби сообщил РИА Новости, что власти страны намерены ускорить переговоры с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией об окончательном выводе ее сил из страны.
"Премьер-министр Ирака в частном порядке сообщил американским чиновникам, что хочет обсудить сохранение присутствия американских сил в стране, несмотря на его недавнее заявление о том, что он начнет процесс их вывода", - пишет издание.
По данным Politico, высокопоставленные советники иракского премьера заявили американской стороне, что предыдущие слова ас-Судани якобы были попыткой успокоить политическую конъюнктуру в стране.
Как пишет издание, возможность продления присутствия контингента возглавляемой США коалиции в Ираке играет ключевую роль для администрации президента США Джо Байдена, так как в Вашингтоне считают это необходимым для борьбы с террористическими организациями и сдерживания роста влияния Ирана в регионе.
Заявление ас-Судани о намерении правительства Ирака ускорить переговоры о выводе сил международной коалиции было сделано после того, как 4 января вооруженные силы Ирака возложили на коалицию ответственность за удар по штабу народного ополчения в Багдаде. По сообщениям иракских СМИ, один из командиров шиитской группировки "Харакат ан-Нуджаба" погиб в результате удара беспилотника по штабу ополчения на востоке иракской столицы. В результате авиаудара пострадали также шесть человек, включая командира разведки народного ополчения. ВС Ирака охарактеризовали эту атаку как вопиющее нарушение суверенитета страны и действие, не отличающееся от теракта.
С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
Парламент Ирака 5 января 2020 года большинством голосов проголосовал за вывод иностранных войск, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. После этих событий коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.
В августе прошлого года ас-Судани заявлял, что Ирак обсуждает со странами международной коалиции формы возможного сотрудничества после того, как Багдад перестал нуждаться в присутствии иностранных боевых подразделений в стране.