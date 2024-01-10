https://ria.ru/20240110/irak-1920522471.html

СМИ: премьер Ирака хотел обсудить с США сохранение присутствия их сил

СМИ: премьер Ирака хотел обсудить с США сохранение присутствия их сил - РИА Новости, 10.01.2024

СМИ: премьер Ирака хотел обсудить с США сохранение присутствия их сил

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани сообщил американским чиновникам в частном порядке, что хочет обсудить сохранение присутствия американских сил в... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T14:45

2024-01-10T14:45

2024-01-10T14:45

в мире

ирак

сша

багдад (город)

джо байден

касем сулеймани

корпус стражей исламской революции

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани сообщил американским чиновникам в частном порядке, что хочет обсудить сохранение присутствия американских сил в стране, утверждает газета Politico со ссылкой на полученное сообщение госдепа США. Ранее советник по прессе иракского премьер-министра Хишам ар-Рукаби сообщил РИА Новости, что власти страны намерены ускорить переговоры с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией об окончательном выводе ее сил из страны. "Премьер-министр Ирака в частном порядке сообщил американским чиновникам, что хочет обсудить сохранение присутствия американских сил в стране, несмотря на его недавнее заявление о том, что он начнет процесс их вывода", - пишет издание. По данным Politico, высокопоставленные советники иракского премьера заявили американской стороне, что предыдущие слова ас-Судани якобы были попыткой успокоить политическую конъюнктуру в стране. Как пишет издание, возможность продления присутствия контингента возглавляемой США коалиции в Ираке играет ключевую роль для администрации президента США Джо Байдена, так как в Вашингтоне считают это необходимым для борьбы с террористическими организациями и сдерживания роста влияния Ирана в регионе. Заявление ас-Судани о намерении правительства Ирака ускорить переговоры о выводе сил международной коалиции было сделано после того, как 4 января вооруженные силы Ирака возложили на коалицию ответственность за удар по штабу народного ополчения в Багдаде. По сообщениям иракских СМИ, один из командиров шиитской группировки "Харакат ан-Нуджаба" погиб в результате удара беспилотника по штабу ополчения на востоке иракской столицы. В результате авиаудара пострадали также шесть человек, включая командира разведки народного ополчения. ВС Ирака охарактеризовали эту атаку как вопиющее нарушение суверенитета страны и действие, не отличающееся от теракта. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки. Парламент Ирака 5 января 2020 года большинством голосов проголосовал за вывод иностранных войск, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. После этих событий коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции. В августе прошлого года ас-Судани заявлял, что Ирак обсуждает со странами международной коалиции формы возможного сотрудничества после того, как Багдад перестал нуждаться в присутствии иностранных боевых подразделений в стране.

https://ria.ru/20240110/ssha-1920414103.html

https://ria.ru/20240105/terrorist-1919878420.html

https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html

https://ria.ru/20231222/gibel-1917381501.html

ирак

сша

багдад (город)

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в мире, ирак, сша, багдад (город), джо байден, касем сулеймани, корпус стражей исламской революции