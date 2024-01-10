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Минюст России огласил план по проверке иноагентов - РИА Новости, 10.01.2024
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11:13 10.01.2024 (обновлено: 11:14 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/inoagenty-1920467943.html
Минюст России огласил план по проверке иноагентов
Минюст России огласил план по проверке иноагентов - РИА Новости, 10.01.2024
Минюст России огласил план по проверке иноагентов
Министерство юстиции России включило в план проверок на 2024 год четырех человек и три организации, включенные в реестр иностранных агентов, следует из... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T11:13
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в план проверок на 2024 год четырех человек и три организации, включенные в реестр иностранных агентов, следует из соответствующего документа, опубликованного на сайте ведомства. В список плановых проверок на 2024 год, согласно размещенной на сайте информации, вошли видеоблогер Николай Соболев*, журналист Екатерина Лушникова*, региональный координатор движения "Голос"* (также включено в реестр иноагентов) Сергей Пискунов* и журналист Денис Константинов*. Кроме того, ведомство намерено проверить деятельность калининградской общественной организации "Экозащита!-Женсовет*", АНО "Институт прав человека*" и негосударственное образовательное учреждение "Академия по правам человека*". Предполагается, что проверки будут проводить региональные управления Минюста по Москве, Санкт-Петербургу и Ленобласти, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Орловской и Свердловской областей. Первые иноагенты в России появились в 2013 году. Закон, регламентирующий деятельность и обязанности иностранных агентов, предусматривающий единый реестр для данной категории граждан и юрлиц, а также ответственность за нарушение, вступил в силу в России 1 декабря 2022 года. На сегодняшний день в реестре иностранных агентов числится 742 человека и организации.* Данное лицо (организация) выполняет функции иностранного агента
https://ria.ru/20240110/askerov-1920447432.html
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общество, россия, москва, санкт-петербург
Общество, Россия, Москва, Санкт-Петербург
Минюст России огласил план по проверке иноагентов

Министерство юстиции РФ огласило план по проверке иноагентов в 2024 году

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистерство Юстиции России
Министерство Юстиции России - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министерство Юстиции России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в план проверок на 2024 год четырех человек и три организации, включенные в реестр иностранных агентов, следует из соответствующего документа, опубликованного на сайте ведомства.
В список плановых проверок на 2024 год, согласно размещенной на сайте информации, вошли видеоблогер Николай Соболев*, журналист Екатерина Лушникова*, региональный координатор движения "Голос"* (также включено в реестр иноагентов) Сергей Пискунов* и журналист Денис Константинов*.
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Кроме того, ведомство намерено проверить деятельность калининградской общественной организации "Экозащита!-Женсовет*", АНО "Институт прав человека*" и негосударственное образовательное учреждение "Академия по правам человека*".
Предполагается, что проверки будут проводить региональные управления Минюста по Москве, Санкт-Петербургу и Ленобласти, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Орловской и Свердловской областей.
Первые иноагенты в России появились в 2013 году. Закон, регламентирующий деятельность и обязанности иностранных агентов, предусматривающий единый реестр для данной категории граждан и юрлиц, а также ответственность за нарушение, вступил в силу в России 1 декабря 2022 года. На сегодняшний день в реестре иностранных агентов числится 742 человека и организации.
* Данное лицо (организация) выполняет функции иностранного агента
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