https://ria.ru/20240110/inoagenty-1920467943.html

Минюст России огласил план по проверке иноагентов

Минюст России огласил план по проверке иноагентов - РИА Новости, 10.01.2024

Минюст России огласил план по проверке иноагентов

Министерство юстиции России включило в план проверок на 2024 год четырех человек и три организации, включенные в реестр иностранных агентов, следует из... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T11:13

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в план проверок на 2024 год четырех человек и три организации, включенные в реестр иностранных агентов, следует из соответствующего документа, опубликованного на сайте ведомства. В список плановых проверок на 2024 год, согласно размещенной на сайте информации, вошли видеоблогер Николай Соболев*, журналист Екатерина Лушникова*, региональный координатор движения "Голос"* (также включено в реестр иноагентов) Сергей Пискунов* и журналист Денис Константинов*. Кроме того, ведомство намерено проверить деятельность калининградской общественной организации "Экозащита!-Женсовет*", АНО "Институт прав человека*" и негосударственное образовательное учреждение "Академия по правам человека*". Предполагается, что проверки будут проводить региональные управления Минюста по Москве, Санкт-Петербургу и Ленобласти, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Орловской и Свердловской областей. Первые иноагенты в России появились в 2013 году. Закон, регламентирующий деятельность и обязанности иностранных агентов, предусматривающий единый реестр для данной категории граждан и юрлиц, а также ответственность за нарушение, вступил в силу в России 1 декабря 2022 года. На сегодняшний день в реестре иностранных агентов числится 742 человека и организации.* Данное лицо (организация) выполняет функции иностранного агента

https://ria.ru/20240110/askerov-1920447432.html

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общество, россия, москва, санкт-петербург