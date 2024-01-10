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Экс-депутата ГД Гудкова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 10.01.2024
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09:47 10.01.2024
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Экс-депутата ГД Гудкова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента
Экс-депутата ГД Гудкова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 10.01.2024
Экс-депутата ГД Гудкова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента
Савеловский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* за неуказание своего статуса в публикациях в интернете, сообщили... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T09:47
2024-01-10T09:47
россия
дмитрий гудков
госдума рф
происшествия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Савеловский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* за неуказание своего статуса в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Гудкова Д.Г.* виновным по ч. 4. ст. 19.34 КоАП РФ, ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Минюст добавил бывшего депутата в реестр в феврале прошлого года. Ведомство указывало, что он призывал давать вооружение Украине, обкладывать Россию санкциями, участвовал в качестве эксперта на информационных площадках иностранных структур. Гудков* пытался добиться снятия статуса иноагента в апелляционной инстанции, но безуспешно. Сейчас Гудков* живет за границей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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россия, дмитрий гудков , госдума рф, происшествия
Россия, Дмитрий Гудков , Госдума РФ, Происшествия
Экс-депутата ГД Гудкова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

Суд оштрафовал Дмитрия Гудкова* на 50 тыс рублей за отсутствие плашки иноагента

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДмитрий Гудков
Дмитрий Гудков - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Дмитрий Гудков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Савеловский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* за неуказание своего статуса в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал Гудкова Д.Г.* виновным по ч. 4. ст. 19.34 КоАП РФ, ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
Минюст добавил бывшего депутата в реестр в феврале прошлого года. Ведомство указывало, что он призывал давать вооружение Украине, обкладывать Россию санкциями, участвовал в качестве эксперта на информационных площадках иностранных структур. Гудков* пытался добиться снятия статуса иноагента в апелляционной инстанции, но безуспешно.
Сейчас Гудков* живет за границей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Писатель Борис Акунин* (внесен в список террористов и экстремистов) на презентации своей книги История Российского государства - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Дописались до статьи: что происходит с Акуниным* и Быковым**
20 декабря 2023, 08:00
 
РоссияДмитрий ГудковГосдума РФПроисшествия
 
 
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