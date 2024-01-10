https://ria.ru/20240110/inoagent-1920441617.html

Экс-депутата ГД Гудкова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

Экс-депутата ГД Гудкова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 10.01.2024

Экс-депутата ГД Гудкова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

Савеловский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* за неуказание своего статуса в публикациях в интернете, сообщили... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T09:47

2024-01-10T09:47

2024-01-10T09:47

россия

дмитрий гудков

госдума рф

происшествия

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Савеловский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* за неуказание своего статуса в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Гудкова Д.Г.* виновным по ч. 4. ст. 19.34 КоАП РФ, ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Минюст добавил бывшего депутата в реестр в феврале прошлого года. Ведомство указывало, что он призывал давать вооружение Украине, обкладывать Россию санкциями, участвовал в качестве эксперта на информационных площадках иностранных структур. Гудков* пытался добиться снятия статуса иноагента в апелляционной инстанции, но безуспешно. Сейчас Гудков* живет за границей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20231220/akunin-1916697490.html

россия

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Ольга Фомченкова

россия, дмитрий гудков , госдума рф, происшествия