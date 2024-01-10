https://ria.ru/20240110/impichment-1920621087.html
Конгрессмен предложил объявить импичмент шефу Пентагона
Конгрессмен предложил объявить импичмент шефу Пентагона - РИА Новости, 10.01.2024
Конгрессмен предложил объявить импичмент шефу Пентагона
Конгрессмен Мэтт Розендейл сообщил, что предложил коллегам объявить импичмент министру обороны США Ллойду Остину, который долгое время скрывал проблемы со... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T21:32
2024-01-10T21:32
2024-01-10T21:33
в мире
сша
ллойд остин
джо байден
министерство обороны сша
афганистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750653734_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54b3d894fa5c0cb715c64bd889fff4fc.jpg
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Конгрессмен Мэтт Розендейл сообщил, что предложил коллегам объявить импичмент министру обороны США Ллойду Остину, который долгое время скрывал проблемы со здоровьем. Только накануне было официально объявлено, что Остин 22 декабря перенес операцию по поводу рака предстательной железы, а 1 января был госпитализирован на неопределенный срок из-за постоперационных осложнений, включающих инфекцию мочевыводящих путей и скопление жидкости в брюшной полости. "Только что внес статьи импичмента против министра обороны Ллойда Остина", - написал Розендейл в социальной сети Х. Он обвинил шефа Пентагона в привычке к "дезинформации и лжи", которая, по его словам, представляет "серьезную угрозу национальной безопасности". Ранее выяснилось, что Остин несколько дней держал в неведении о госпитализации и еще дольше – о своем диагнозе Белый дом, в том числе президента США Джо Байдена. В вину Остину конгрессмен поставил неудачно организованный уход США из Афганистана и историю с полетом китайского аэростата-шпиона над американской территорией, в том числе над базой межконтинентальных баллистических ракет. Белый дом заявил, что Байден полностью доверяет Остину, не планирует отправлять в отставку и ждет его возвращения в Пентагон.
https://ria.ru/20240109/ssha-1920326242.html
https://ria.ru/20240108/ostin-1920107184.html
сша
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750653734_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5baa90642140db70e2ae31132115970e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ллойд остин, джо байден, министерство обороны сша, афганистан
В мире, США, Ллойд Остин, Джо Байден, Министерство обороны США, Афганистан
Конгрессмен предложил объявить импичмент шефу Пентагона
Конгрессмен Розендейл предложил объявить импичмент шефу Пентагона Остину
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости.
Конгрессмен Мэтт Розендейл сообщил
, что предложил коллегам объявить импичмент министру обороны США Ллойду Остину, который долгое время скрывал проблемы со здоровьем.
Только накануне было официально объявлено, что Остин 22 декабря перенес операцию по поводу рака предстательной железы, а 1 января был госпитализирован на неопределенный срок из-за постоперационных осложнений, включающих инфекцию мочевыводящих путей и скопление жидкости в брюшной полости.
Американская журналистка раскрыла, как США опозорились перед Россией
"Только что внес статьи импичмента против министра обороны Ллойда Остина", - написал Розендейл в социальной сети Х.
Он обвинил шефа Пентагона в привычке к "дезинформации и лжи", которая, по его словам, представляет "серьезную угрозу национальной безопасности".
Ранее выяснилось, что Остин несколько дней держал в неведении о госпитализации и еще дольше – о своем диагнозе Белый дом, в том числе президента США Джо Байдена.
В вину Остину конгрессмен поставил неудачно организованный уход США из Афганистана и историю с полетом китайского аэростата-шпиона над американской территорией, в том числе над базой межконтинентальных баллистических ракет.
Белый дом заявил, что Байден полностью доверяет Остину, не планирует отправлять в отставку и ждет его возвращения в Пентагон.
Минуты. В США внезапно вспомнили о России из-за пропажи главы Пентагона