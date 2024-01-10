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Конгрессмен предложил объявить импичмент шефу Пентагона - РИА Новости, 10.01.2024
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21:32 10.01.2024 (обновлено: 21:33 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/impichment-1920621087.html
Конгрессмен предложил объявить импичмент шефу Пентагона
Конгрессмен предложил объявить импичмент шефу Пентагона - РИА Новости, 10.01.2024
Конгрессмен предложил объявить импичмент шефу Пентагона
Конгрессмен Мэтт Розендейл сообщил, что предложил коллегам объявить импичмент министру обороны США Ллойду Остину, который долгое время скрывал проблемы со... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T21:32
2024-01-10T21:33
в мире
сша
ллойд остин
джо байден
министерство обороны сша
афганистан
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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Конгрессмен Мэтт Розендейл сообщил, что предложил коллегам объявить импичмент министру обороны США Ллойду Остину, который долгое время скрывал проблемы со здоровьем. Только накануне было официально объявлено, что Остин 22 декабря перенес операцию по поводу рака предстательной железы, а 1 января был госпитализирован на неопределенный срок из-за постоперационных осложнений, включающих инфекцию мочевыводящих путей и скопление жидкости в брюшной полости. "Только что внес статьи импичмента против министра обороны Ллойда Остина", - написал Розендейл в социальной сети Х. Он обвинил шефа Пентагона в привычке к "дезинформации и лжи", которая, по его словам, представляет "серьезную угрозу национальной безопасности". Ранее выяснилось, что Остин несколько дней держал в неведении о госпитализации и еще дольше – о своем диагнозе Белый дом, в том числе президента США Джо Байдена. В вину Остину конгрессмен поставил неудачно организованный уход США из Афганистана и историю с полетом китайского аэростата-шпиона над американской территорией, в том числе над базой межконтинентальных баллистических ракет. Белый дом заявил, что Байден полностью доверяет Остину, не планирует отправлять в отставку и ждет его возвращения в Пентагон.
https://ria.ru/20240109/ssha-1920326242.html
https://ria.ru/20240108/ostin-1920107184.html
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в мире, сша, ллойд остин, джо байден, министерство обороны сша, афганистан
В мире, США, Ллойд Остин, Джо Байден, Министерство обороны США, Афганистан
Конгрессмен предложил объявить импичмент шефу Пентагона

Конгрессмен Розендейл предложил объявить импичмент шефу Пентагона Остину

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Конгрессмен Мэтт Розендейл сообщил, что предложил коллегам объявить импичмент министру обороны США Ллойду Остину, который долгое время скрывал проблемы со здоровьем.
Только накануне было официально объявлено, что Остин 22 декабря перенес операцию по поводу рака предстательной железы, а 1 января был госпитализирован на неопределенный срок из-за постоперационных осложнений, включающих инфекцию мочевыводящих путей и скопление жидкости в брюшной полости.
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Американская журналистка раскрыла, как США опозорились перед Россией
9 января, 15:38
"Только что внес статьи импичмента против министра обороны Ллойда Остина", - написал Розендейл в социальной сети Х.
Он обвинил шефа Пентагона в привычке к "дезинформации и лжи", которая, по его словам, представляет "серьезную угрозу национальной безопасности".
Ранее выяснилось, что Остин несколько дней держал в неведении о госпитализации и еще дольше – о своем диагнозе Белый дом, в том числе президента США Джо Байдена.
В вину Остину конгрессмен поставил неудачно организованный уход США из Афганистана и историю с полетом китайского аэростата-шпиона над американской территорией, в том числе над базой межконтинентальных баллистических ракет.
Белый дом заявил, что Байден полностью доверяет Остину, не планирует отправлять в отставку и ждет его возвращения в Пентагон.
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Минуты. В США внезапно вспомнили о России из-за пропажи главы Пентагона
8 января, 04:51
 
В миреСШАЛлойд ОстинДжо БайденМинистерство обороны СШААфганистан
 
 
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