https://ria.ru/20240110/impichment-1920621087.html

Конгрессмен предложил объявить импичмент шефу Пентагона

Конгрессмен предложил объявить импичмент шефу Пентагона - РИА Новости, 10.01.2024

Конгрессмен предложил объявить импичмент шефу Пентагона

Конгрессмен Мэтт Розендейл сообщил, что предложил коллегам объявить импичмент министру обороны США Ллойду Остину, который долгое время скрывал проблемы со... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T21:32

2024-01-10T21:32

2024-01-10T21:33

в мире

сша

ллойд остин

джо байден

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Конгрессмен Мэтт Розендейл сообщил, что предложил коллегам объявить импичмент министру обороны США Ллойду Остину, который долгое время скрывал проблемы со здоровьем. Только накануне было официально объявлено, что Остин 22 декабря перенес операцию по поводу рака предстательной железы, а 1 января был госпитализирован на неопределенный срок из-за постоперационных осложнений, включающих инфекцию мочевыводящих путей и скопление жидкости в брюшной полости. "Только что внес статьи импичмента против министра обороны Ллойда Остина", - написал Розендейл в социальной сети Х. Он обвинил шефа Пентагона в привычке к "дезинформации и лжи", которая, по его словам, представляет "серьезную угрозу национальной безопасности". Ранее выяснилось, что Остин несколько дней держал в неведении о госпитализации и еще дольше – о своем диагнозе Белый дом, в том числе президента США Джо Байдена. В вину Остину конгрессмен поставил неудачно организованный уход США из Афганистана и историю с полетом китайского аэростата-шпиона над американской территорией, в том числе над базой межконтинентальных баллистических ракет. Белый дом заявил, что Байден полностью доверяет Остину, не планирует отправлять в отставку и ждет его возвращения в Пентагон.

https://ria.ru/20240109/ssha-1920326242.html

https://ria.ru/20240108/ostin-1920107184.html

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в мире, сша, ллойд остин, джо байден, министерство обороны сша, афганистан