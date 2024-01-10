https://ria.ru/20240110/igra-1920608636.html

В ГД попросили Роскомнадзор не допустить выхода игры "Симулятор Чушпана"

В ГД попросили Роскомнадзор не допустить выхода игры "Симулятор Чушпана" - РИА Новости, 10.01.2024

В ГД попросили Роскомнадзор не допустить выхода игры "Симулятор Чушпана"

Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина (КПРФ) попросила главу Роскомнадзора РФ Андрея Липова не допускать выхода в РФ видеоигры "Симулятор Чушпана",... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T20:07

2024-01-10T20:07

2024-01-10T20:07

общество

россия

андрей липов

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина (КПРФ) попросила главу Роскомнадзора РФ Андрея Липова не допускать выхода в РФ видеоигры "Симулятор Чушпана", документ есть в распоряжении РИА Новости. Ранее в игровом сервисе Steam разработчики представили такую игру. Ее выход анонсировали на январь 2024 года. "Прошу Вас, уважаемый Андрей Юрьевич (Липов - ред.), не допустить выхода в российское интернет-пространство интернет-игры "Симулятор Чушпана", - написано в депутатском запросе. По мнению Останиной, игра будет формировать у детей положительное отношение к тюремной субкультуре, пропаганда которой запрещена в РФ.

https://ria.ru/20231205/serial-1913698880.html

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общество, россия, андрей липов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф