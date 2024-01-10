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Нижегородские парламентарии направили в зону СВО глушилки для дронов - РИА Новости, 10.01.2024
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13:22 10.01.2024
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Нижегородские парламентарии направили в зону СВО глушилки для дронов
Нижегородские парламентарии направили в зону СВО глушилки для дронов - РИА Новости, 10.01.2024
Нижегородские парламентарии направили в зону СВО глушилки для дронов
Первая в новом году партия гуманитарной помощи от законодательного собрания Нижегородской области отправилась 10 января в зону специальной военной операции,... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T13:22
2024-01-10T13:22
надежные люди
нижегородская область
красное сормово
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 янв - РИА Новости. Первая в новом году партия гуманитарной помощи от законодательного собрания Нижегородской области отправилась 10 января в зону специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального парламента. "Большая часть гуманитарного груза отправится в мининский танковый батальон. Бойцы получат зимние маскхалаты, амуницию производства нижегородского предприятия, термобельё, окопные свечи, глушилки для дронов и пулемётные короба. В составе гуманитарного груза также есть башенные ключи для танков, которые изготовили сотрудники нижегородского завода "Красное Сормово", - говорится в сообщении. Как отметил депутат законодательного собрания Нижегородской области, генеральный директор завода "Красное Сормово" Михаил Першин, первые несколько партий этих ключей, около 200 штук, предприятие передало военным осенью прошлого года. Таким образом сотрудники завода помогли восполнить дефицит необходимого оборудования, которое зачастую теряется в ходе боевых действий или учений. "В новом году продолжим поддерживать наших бойцов. Делаем помощь более адресной, исходя из потребностей конкретных военнослужащих и подразделений. Сегодня мы отправили на передовую все самое необходимое для наших бойцов. Важно, что нижегородские предприятия включились в эту работу – производят башенные ключи для танков, пулеметные короба, маскхалаты, поясные сумки и другую амуницию. Жители региона также помогают – плетут маскировочные сети, делают окопные свечи. Сегодня сплотилась вся страна, стараясь приблизить нашу победу", - цитирует пресс-служба слова руководителя аппарата регионального парламента Максима Реброва.
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нижегородская область, красное сормово
Надежные люди, Нижегородская область, Красное Сормово

Нижегородские парламентарии направили в зону СВО глушилки для дронов

© Фото : Пресс-служба законодательного собрания Нижегородской областиГуманитарный груз, отправленный в зону СВО нижегородскими парламентариями
Гуманитарный груз, отправленный в зону СВО нижегородскими парламентариями - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Фото : Пресс-служба законодательного собрания Нижегородской области
Гуманитарный груз, отправленный в зону СВО нижегородскими парламентариями
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 янв - РИА Новости. Первая в новом году партия гуманитарной помощи от законодательного собрания Нижегородской области отправилась 10 января в зону специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального парламента.
«
"Большая часть гуманитарного груза отправится в мининский танковый батальон. Бойцы получат зимние маскхалаты, амуницию производства нижегородского предприятия, термобельё, окопные свечи, глушилки для дронов и пулемётные короба. В составе гуманитарного груза также есть башенные ключи для танков, которые изготовили сотрудники нижегородского завода "Красное Сормово", - говорится в сообщении.
Как отметил депутат законодательного собрания Нижегородской области, генеральный директор завода "Красное Сормово" Михаил Першин, первые несколько партий этих ключей, около 200 штук, предприятие передало военным осенью прошлого года. Таким образом сотрудники завода помогли восполнить дефицит необходимого оборудования, которое зачастую теряется в ходе боевых действий или учений.
"В новом году продолжим поддерживать наших бойцов. Делаем помощь более адресной, исходя из потребностей конкретных военнослужащих и подразделений. Сегодня мы отправили на передовую все самое необходимое для наших бойцов. Важно, что нижегородские предприятия включились в эту работу – производят башенные ключи для танков, пулеметные короба, маскхалаты, поясные сумки и другую амуницию. Жители региона также помогают – плетут маскировочные сети, делают окопные свечи. Сегодня сплотилась вся страна, стараясь приблизить нашу победу", - цитирует пресс-служба слова руководителя аппарата регионального парламента Максима Реброва.
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Надежные людиНижегородская областьКрасное Сормово
 
 
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