https://ria.ru/20240110/gosduma-1920498799.html

Госдума обсудит с ритейлерами виды бесплатной продукции для пенсионеров

Госдума обсудит с ритейлерами виды бесплатной продукции для пенсионеров - РИА Новости, 10.01.2024

Госдума обсудит с ритейлерами виды бесплатной продукции для пенсионеров

В Госдуме планируют провести встречу с ритейлерами в феврале для обсуждения видов и объёмов продукции, которая будет располагаться на "социальных полках" в... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T13:09

2024-01-10T13:09

2024-01-10T13:09

россия

яна лантратова

госдума рф

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В Госдуме планируют провести встречу с ритейлерами в феврале для обсуждения видов и объёмов продукции, которая будет располагаться на "социальных полках" в магазинах для бесплатной передачи пенсионерам, а также ее допустимых сроков годности, сообщила РИА Новости одна из авторов соответствующего законопроекта депутат ГД Яна Лантратова. Фракция "Справедливая Россия - За Правду" внесет в ГД законопроект, обязывающий продуктовые магазины создавать "социальные полки" с товарами, пригодными для употребления с не истекшим сроком годности, но которые по тем или иным причинам не будут реализованы либо (и) планируются к утилизации, следует из документов. Пенсионеры и другие социально-незащищенные граждане смогут брать их бесплатно при предоставлении документов, подтверждающих их статус. "Какая продукция и в каком объеме, с каким сроком годности может появиться на этих полках, следует сначала обсудить с ритейлерами. Я уже получила несколько писем с предложениями от них, и в феврале планируем провести в Госдуме встречу с крупными представителями бизнеса. Концептуальная поддержка предложения есть, осталось понять, в каком формате им будет удобно работать. Чтобы не навредить бизнесу и помочь нуждающимся, принять взаимовыгодное решение", - сказала Лантратова. В сопроводительных документах в законопроекту отмечается, что с 2020 года организации могут передавать товары на благотворительность без обложения налогом на прибыль, при этом для расходов, предусмотренных данным положением, установлен лимит в размере не выше 1 процента выручки. В связи с этим фракция также планирует внести законопроект, которым данный лимит повышается до 5 процентов от выручки, а также предлагается предусмотреть отсутствие обязанности по восстановлению НДС со стоимости товаров, переданных на благотворительность, следует из соответствующих документов. "Мы считаем, что такой возможностью должны пользоваться пенсионеры, социально незащищённые граждане и россияне с низкими доходами. Для получения продуктов им потребуется предоставить документы, которые подтверждают свой социальный статус. Например, пенсионерам – пенсионное удостоверение. Если эта программа будет распространяться на инвалидов, то (нужен) документ о подтверждении инвалидности", - пояснил в разговоре с РИА Новости лидер СРЗП Сергей Миронов. По его словам, рассматривается вариант создания таких полок и на добровольной основе. Размер их пока не определён, но, по мнению Миронова, он должен зависеть от размера и торгового оборота конкретного магазина. Данный вопрос, как и категории граждан, имеющих право на получение бесплатных продуктов, должен определяться на уровне нормативных актов правительства РФ, считает Миронов. "На отзыв правительства России законопроект будет направлен сегодня 10 января 2024 года", - сообщил РИА Новости парламентарий.

https://ria.ru/20231221/pensionery-1917235020.html

https://ria.ru/20231217/zhkkh-1916293971.html

https://ria.ru/20231213/vykhodnye-1915475206.html

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россия, яна лантратова, госдума рф