https://ria.ru/20240110/gorbachev-1920375169.html

В США хотят Горбачева вместо Путина

В США хотят Горбачева вместо Путина - РИА Новости, 10.01.2024

В США хотят Горбачева вместо Путина

Лет двадцать назад в России была популярна песенка "Такого, как Путин". Сейчас складывается впечатление, что весь западный истеблишмент хором поет: "Хотим... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T08:00

2024-01-10T08:00

2024-01-10T08:00

аналитика

россия

сша

в мире

политика

михаил горбачев

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916582522_0:293:3071:2020_1920x0_80_0_0_c9f326dc2db1db56682274b066879891.jpg

Лет двадцать назад в России была популярна песенка "Такого, как Путин". Сейчас складывается впечатление, что весь западный истеблишмент хором поет: "Хотим такого, как Горбачев".Историки с ностальгией вспоминают президента СССР. Аналитики рассуждают, что же пошло не так и почему Россия, пройдя путь "от Горбачева до Путина, превратилась из союзника во врага". Эксперты напряженно ищут ту общественную страту, где мог бы наподобие далай-ламы народиться "новый Горбачев".Западников нетрудно понять. Они бурно ностальгируют по России, которую они потеряли. В их представлении это была такая милая и сентиментальная глуповатая Наташа, с которой можно было делать что угодно. Обманывать, грабить, облапошивать, промывать мозги. Предоставил им ее на блюдечке именно развал Советского Союза, а к нему привели вольные и невольные ошибки Горбачева.Майкл Макфол — когда-то он работал послом в России, а теперь погрузился в сочинение санкций против россиян — еще двадцать лет назад написал книжку, в которой объясняет, что не получилось у американцев.Грубо говоря, они нас недоразвалили. В 90-е был шанс, что Россия продолжит распадаться вслед за СССР и под этим предлогом США возьмут под контроль наш огромный ядерный арсенал, так что уже к началу XXI века нашей страны не будет — будут вечно воюющие царства-государства, которыми Запад будет легко манипулировать. Но тут пришел Путин и поломал всю малину.Уже в 2007 году новая Россия бросила вызов глобальной диктатуре Вашингтона — основные наши цели Путин изложил в Мюнхенской речи. В 2011-м американский истеблишмент заслал в Москву вице-президента Джо Байдена, чтобы тот заставил Путина отказаться от выдвижения в президенты России. Как мы помним, ничего из этого не вышло. Не помог даже "олигархоз на Болотной", режиссировавшийся американским послом. Народ России поддержал Путина.С тех пор каждый предвыборный цикл в России американские журналисты, историки и политологи отмечают, погружаясь в болезненно сладострастные мечты о том, как Путин куда-то исчезнет, а Россия внезапно и от души "демократизируется".Для молодого поколения нужно пояснить, что на американском новоязе "демократизироваться" для России означает распасться на части. Причем желательно не просто распасться, а начать воевать между собой. Так американским "демократам" будет удобнее нас прикончить.Уж сколько сценариев "демократизации" было сочинено — просто Голливуду на заметку. И военный переворот, и региональный сепаратизм, и массовые протесты по тому или иному поводу. Большие надежды возлагались на то, что Путин не станет выдвигаться на пост президента. Тогда можно было бы подсуетиться и попытаться протащить своего кандидата.Еще больше надежд было на то, что с Путиным что-то случится. "Отстранение", "устранение" — сначала искали эвфемизмы, потом признались, что пытаются организовать убийство российского президента. Но нет, не выходит каменный цветок.Что же сделать с россиянами, чтобы они сдали свою страну? Все последние два года нас пытались "демократизировать" с помощью санкций. Путин как-то отметил, что люди, говоря о других, на самом деле высказываются о себе. Теперь мы видим, что в любой стране Запада, прежде всего в США, люди подняли бы на вилы свои правительства, если бы их лишили бургеров из "Макдоналдса". Это много говорит об истинном отношении тамошних народов к своим властям. Но в России такое не прошло.В сущности, санкционный удар был колоссальным экспериментом по доверию. Он показал: народ России удовлетворен своим правительством. Мы правильно расставили приоритеты. Бургеры импортозаместили в мгновение ока, а стабильная государственность для нас оказалась бесценна.Но если санкции не сработали и Майкл Макфол потел над ними зря, может, попробовать зайти с другого конца? Так сказать, отложить кнут и показать нам пряник.Тем более на Украине нашим противникам срочно требуется передышка — подлечиться, подкормиться, поставить снаряды и истребители. И вот в аналитической мысли новый тренд: давайте откалибруем санкции. Пусть от них страдают симпатизанты Путина, а вот "хорошим русским" надо срочно отсыпать денег на борьбу с "режимом", обеспечить их визами и грантами.И давайте как можно больше россиянам обещать. А то они опасаются, что поражение на Украине разорит их репарациями. Надо пообещать, что, если они выступят против СВО и Путина, тогда Россия получит инвестиции из "демократических стран". Нет, репарации все равно придется выплачивать — это святое. Зато визы в Европу будут выдавать чуть полегче, но это не точно. Среди руководителей бизнесов предлагается устроить соревнование: кто докажет, что он против СВО, с того санкции снимут, а кто не докажет — сам виноват. На самом деле мы уже видели, как этот механизм работает. У Абрамовича отжали "Челси", Фридману с Авеном заблокировали счета. Не помогли никакие попытки проскочить между капелек. Ободрали как липку и продолжают чистить карманы.В общем, все это мы уже проходили. Лучше всего суть западного нарратива сформулировал видный украинский нацист Борис Филатов: "Нужно давать мразям любые обещания, идти на любые уступки, <...> а вешать мы будем потом".Беда западников в том, что у нас не осталось той среды, которая породила Горбачева, — этой простодушной, доверчивой образованщины, истинной "Наташи", которая смотрела на Запад широко распахнутыми глазами и была готова на все "ради мира на Земле". Разваливать свою страну ради прекрасных глаз Байдена и Ко больше никто не хочет. Второго Горбачева у нас для вас нет.

https://ria.ru/20240109/voyna-1920218079.html

https://ria.ru/20240108/rossiya-1920165131.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, россия, сша, в мире, политика, михаил горбачев, владимир путин