https://ria.ru/20240110/gibdd-1920515686.html

В Томске пьяный сотрудник ГИБДД в новогодние праздники устроил ДТП

В Томске пьяный сотрудник ГИБДД в новогодние праздники устроил ДТП - РИА Новости, 10.01.2024

В Томске пьяный сотрудник ГИБДД в новогодние праздники устроил ДТП

Сотрудник Госавтоинспекции устроил массовое дорожно-транспортное происшествие в Томске, он отказался проходить проверку на опьянение и будет уволен, сообщает в... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T14:22

2024-01-10T14:22

2024-01-10T14:22

происшествия

томская область

томск

гибдд мвд рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НОВОСИБИРСК, 10 янв - РИА Новости. Сотрудник Госавтоинспекции устроил массовое дорожно-транспортное происшествие в Томске, он отказался проходить проверку на опьянение и будет уволен, сообщает в среду УМВД по Томской области. По данным ведомства, ДТП с участием четырех транспортных средств произошло около 16.00 (12.00 мск) 3 января 2023 года в Томске на улице Елизаровых, 46/1. Ранее о нем не сообщалось. "Автомобиль BMW под управлением 27-летнего мужчины совершил столкновение с движущимся впереди автомобилем Kia, который в свою очередь совершил наезд на стоящий попутный автомобиль Hyundai. Продолжив движение, автомобиль BMW совершил наезд на стоящий автомобиль Toyota", - сообщили в УМВД. По данным полиции, автомобилем BMW в свободное от службы время управлял сотрудник госавтоинспекции УМВД России по Томской области. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался, из-за чего на него завели административный материал, который суд рассмотрит 15 января. Мужчину также привлекли к ответственности по части 1 статьи 12.15 КоАП ("Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам…"). "По факту происшедшего врио начальника УМВД России по Томской области назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке", - сообщили в УМВД, отметив, что в настоящее время сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей.

https://ria.ru/20231226/dtp-1918151814.html

https://ria.ru/20230829/analizy-1892922841.html

томская область

томск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, томская область, томск, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)